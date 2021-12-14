Заправки з неякісним бензином сплачують найменше податків, – ЗМІ

Мережі заправок, що торгують бензином, який не відповідає вимогам стандартів, перебувають у нижніх рядках рейтингу платників податків. Йдеться про мережі: Мotto, SUNOIL, "Укрпетроль", "Брент Ойл", Avantage 7 та БРСМ. Про це стало відомо із статті на сайті "Дзеркало тижня".

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У рейтингу сплати податків мережами АЗС за 9 місяців 2021 року зазначається, що нижні рядки займають "суб'єкти, які часто торгують незрозумілим паливом за мінімальними цінами".

"Згідно з даними Державної екологічної інспекції, в мережах Мotto, SUNOIL, "Укрпетроль" та "Брент Ойл" були зафіксовані нафтопродукти, що не відповідають вимогам стандартів. Раніше ці ж мережі разом з БРСМ відзначилися в дослідженнях бензинів А-92, А-95 та ДП , проведені Інститутом споживчих експертиз навесні та влітку 2021 року", — повідомляється у статті.

Також, що стосується мережі БРСМ-нафта, то її показник сплати податків зріс порівняно з першою половиною 2021 року, однак він все одно в рази нижчий, ніж у аналогічних за розмірами мереж АЗС.

"У центрі уваги БРСМ – зростання "літрового" навантаження вдвічі з 16 до 31 коп./л. Похвально, але це вдвічі нижче, ніж у "Привату" і вчетверо, ніж у ОККО. Але давайте все ж таки підтримаємо компанію Андрія Біби : якщо БРСМ збереже 9-місячний темп до кінця року, то заплатить податків удвічі більше, ніж в 2020 році.

У свою чергу, автори статті дають рецепт, як збільшити податкові надходження до бюджету від мереж заправок.

"Необхідна не тільки більша увага податківців до касової дисципліни, а й ліквідація нелегальних обсягів палива, які найчастіше реалізуються "мимо каси". Це насамперед зупинка роботи міні-НПЗ та бар'єри на шляху імпортних паливних компонентів", — резюмує автор.