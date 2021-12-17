INTO открывает двери в престижные вузы США и Великобритании

Высшее образование в Великобритании и США — это одни из самых популярных запросов среди тех, кто интересуется образованием за границей. Это вполне логично, ведь обучение в этих странах ассоциируется с карьерными возможностями, высокооплачиваемой работой, путешествиями и постоянным развитием.

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Но поступить в престижный вуз непросто, и главные препятствия – разница в академической подготовке, знание языка, разница менталитетов и культуры мышления.

Означает ли это, что шансов на обучение в именитом вузе очень мало? Не обязательно — если знать о возможностях специальных подготовительных программ!

Международная компания INTO и официальный представитель в Украине — агентство SIMPLEX.UA обеспечат подготовку и поступление абитуриента в престижные вузы США и Великобритании всего за год. Каким образом? Разберем подробнее:

1. Главный барьер – культурно-мировоззренческий

Повысить уровень знаний можно и в Украине. А вот чего дома достичь крайне трудно, так это сформировать определенный подход к обучению и к жизни.

Проблемы, с которыми сталкиваются студенты, впервые попавшие за границу, типичны:

трудности в понимании традиций, нюансов в общении — и в студенческой среде, и в более широком смысле

непривычный подход к обучению, в иностранных вузах студента ждет много практики и самостоятельности

нюансы бытового обустройства: находясь далеко от дома, студент становится ответственным за распоряжение своим бюджетом, формирование личного круга общения, выбора приоритетов в проведении досуга

Преодолеть указанные трудности можно с помощью "мягкого" перехода к новому ритму жизни и привычкам, в условиях, организованных опытными тьюторами и наставниками, с опорой на их информационную и психологическую поддержку.

2. Недостаток академической подготовки

Не все об этом знают, но школьники в США и Великобритании учатся 12 классов. Для некоторых родителей это становится настоящим открытием.

Таким образом, чтобы поступать в британские вузы сразу после выпуска, украинскому школьнику не хватает еще одного года обучения. Вузы США формально могут принять наш аттестат для прямого зачисления, но воспринимать американскую учебную программу после украинского 11-го класса все равно сложно.

Годовые программы подготовки нацелены как раз на решение этой академической разницы и помогают студенту "догнать" иностранную учебную программу.

3. Английский должен быть на уровне

Занятия английским дома — безусловно эффективны. Однако эпизодическое общение по расписанию – не то же самое, что погружение в чужую языковую среду.

Подавляющее большинство студентов, попадающих впервые за границу, испытывают стресс и сложности в понимании. Кроме того, для поступления в престижные вузы необходим международный сертификат с высокими баллами.

Чтобы "дотянуться" до требуемого уровня, необходимы качественные изменения в подходе: погрузиться в языковую среду и выполнять на иностранном целевую задачу, то есть учиться и жить на английском.

Трамплин для будущих студентов вузов США и Великобритании

Самый эффективный способ преодолеть перечисленные трудности – стать участником программ подготовки старшеклассника к поступлению, которые называются Foundation и International Year One (IYO).

Данные программы и предлагает INTO. Они открывают абитуриентам двери престижных университетов США и Великобритании: вузы-партнеры INTO входят в ТОП-200 мировых рейтингов.

95% выпускников центра реализуют свою мечту и поступают в выбранный вуз!

Обучение происходит при университете, в который планируется поступление. При высокой успеваемости студент гарантированно получает зачисление в вуз.

Подготовительная программа содержит набор курсов, направленных на:

повышение академических знаний по тем предметам, которые нужны студенту, фактически это – компенсация недостающего 12-го класса в украинском среднем образовании

повышение уровня английского для эффективного обучения, общения, полноценного включения в культурную среду

адаптацию к жизни и обучению в новой стране – для продуктивной коммуникации, нивелирования культурных различий

Отправляясь на подготовку, студент полностью погружается в атмосферу, которая формирует его как студента престижного учебного заведения.

Узнать о программах подробнее, выбрать университет, получить консультацию и поступить на подготовительный курс вы можете по ссылкам: Подготовительный год в США и Подготовительный год в Великобритании. Получайте престижное образование без границ!