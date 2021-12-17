INTO відкриває двері до престижних вузів США та Великобританії

Вища освіта у Великій Британії та США – це одні з найпопулярніших запитів серед тих, хто цікавиться освітою за кордоном. Це цілком логічно, адже навчання у цих країнах асоціюється з кар'єрними можливостями, високооплачуваною роботою, подорожами та постійним розвитком.

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Але вступити до престижного вишу непросто, і головні перешкоди – різниця в академічній підготовці, знання мови, різниця менталітетів та культури мислення.

Чи означає це, що шансів на навчання у іменитому ВНЗ дуже мало? Не обов'язково – якщо знати про можливості спеціальних підготовчих програм!

Міжнародна компанія INTO разом із офіційним представником в Україні — агенцією SIMPLEX.UA забезпечать підготовку та вступ абітурієнта до престижних ВНЗ США та Великобританії лише за один рік. Яким чином? Розберемо докладніше:

1. Головний бар'єр – культурно-світоглядний

Підвищити рівень знань можна і в Україні. А ось чого вдома досягти вкрай важко, так це сформувати певний підхід до навчання та життя.

Проблеми, з якими стикаються студенти, які вперше потрапили за кордон, типові:

розуміння традицій, нюансів у спілкуванні — й у студентському середовищі, й у широкому розумінні

незвичний підхід до навчання: в іноземних ВНЗ студента чекає багато практики та самостійності

нюанси побутового облаштування: знаходячись далеко від дому, студент стає відповідальним за розпорядження своїм бюджетом, формування особистого кола спілкування, вибору пріоритетів у проведенні дозвілля

Подолати зазначені труднощі можна за допомогою "м'якого" переходу до нового ритму життя та звичок, в умовах, організованих досвідченими тьюторами та наставниками, з опорою на їхню інформаційну та психологічну підтримку.

2. Нестача академічної підготовки

Не всі про це знають, але школярі в США та Великобританії навчаються 12 класів. Для деяких батьків це стає справжнім відкриттям.

Таким чином, щоб вступати до британських вишів одразу після випуску, українському школяру не вистачає ще одного року навчання. ВНЗ США формально можуть прийняти наш атестат для прямого зарахування, але сприймати американську навчальну програму після українського 11 класу все одно складно.

Річні програми підготовки націлені якраз на вирішення цієї академічної різниці та допомагають студенту "наздогнати" іноземну навчальну програму.

3. Англійська має бути на рівні

Заняття англійською вдома – безумовно ефективні. Однак епізодичне спілкування за розкладом – не те саме, що занурення в чуже мовне середовище.

Переважна більшість студентів, які потрапляють вперше за кордон, відчувають стрес та складності у розумінні. Крім того, для вступу до престижних вишів необхідний міжнародний сертифікат з високими балами.

Щоб "дотягнутися" до необхідного рівня, потрібні якісні зміни у підході: зануритися у мовне середовище, думати та вчитися англійською.

Трамплін для майбутніх студентів вузів США та Великобританії

Найефективніший спосіб подолати ці труднощі – стати учасником програм підготовки старшокласника до вступу, які називаються Foundation та International Year One (IYO).

Дані програми пропонує INTO. Вони відкривають абітурієнтам двері престижних університетів США та Великобританії: вузи-партнери INTO входять до ТОП-200 світових рейтингів.

95% випускників центру реалізують свою мрію та вступають до обраного вишу!

Навчання відбувається при університеті, до якого планується вступ. При високій успішності учень гарантовано отримує зарахування.

Підготовча програма містить набір курсів, спрямованих на:

підвищення академічних знань з тих предметів, які потрібні студенту, фактично це – компенсація 12-го класу, якого немає в українській середній освіті

підвищення рівня англійської для ефективного навчання, спілкування, повноцінного включення до культурного середовища

адаптацію до життя та навчання у новій країні – для продуктивної комунікації, нівелювання культурних відмінностей

Вирушаючи на підготовку, студент повністю занурюється у атмосферу, яка формує його як студента престижного навчального закладу.

Дізнатися про програми докладніше, вибрати університет, отримати консультацію та вступити на підготовчий курс ви можете за посиланнями: Підготовчий рік у США та Підготовчий рік у Великій Британії. Отримуйте престижну освіту без кордонів!