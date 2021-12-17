EnglishDom запустил EdTech решение для корпоративного изучения английского

Технологии EnglishDom позволяют развернуть корпоративное обучение английскому языку, независимо от формата работы компании, количества сотрудников и их географии. Обучение проходит на онлайн-платформе индивидуально с преподавателем. ED-платформа подстраивается под запрос компании и сотрудника.

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Формат онлайн-школ имеет преимущество в большом выборе преподавателей. Это позволяет найти именно того преподавателя, который разбирается в терминологии специальности, в которой работает сотрудник, и обеспечить их психологическую совместимость.

У компаний была необходимость отслеживать результаты своих сотрудников, за обучение которых они платят. Мы решили создать модуль, который наконец-то позволяет мониторить достижения сотрудников в режиме реального времени. Это позволяет принимать правильные управленческие решения и отслеживать эффективность инвестиций в того или иного человека. Так, некоторые компании в зависимости от результатов премируют лучших или, например, решают отправить сотрудника на переговоры с иностранцами.

Технология EdTech

Решение интегрировано в цифровой учебник EnglishDom и позволяет следить за тремя важнейшими показателями:

присутствие работника на занятиях;

качество выполнения домашних заданий;

результаты тестирования

Корпоративным клиентам модуль доступен в личном кабинете руководителя.

Особенностью EdTech обучения является возможность прогнозирования результатов и гарантия прогресса. По статистике EnglishDom, студенты поднимаются на один уровень английского за 4-6 месяцев, достигают цели в обучении 70% клиентов.

Около 21% сотрудников украинских компаний знают английский язык на уровне, достаточном для работы с иностранными партнерами. Об этом говорится в результатах исследования онлайн-школы EnglishDom среди работников предприятий, обращающихся за изучением языка.

При этом наибольшее внимание корпоративному обучению английскому уделяют в отраслях тяжелой промышленности и IT.

По данным исследования, чаще всего корпоративные студенты работают в сфере тяжелой промышленности – 39%, и в сферах IT – 19% и финансов – 14%. Далее следуют пищевая промышленность – 7%, агробизнес – 5%, торговля – 3%, фармбизнес – 3%, медиа – 3%, туризм – 2%, реклама – 2% и другие.

Большинство людей, которые изучают английский благодаря своей компании, занимаются в Киеве – 27%. В регионах корпоративное изучение языка популярно в Днепре – 10%, Харькове – 8%, Одессе и Львове по 6%.

Исследование охватило 1032 работников из 114 компаний, которые изучают язык в рамках корпоративного образования в EnglishDom, занимаясь с преподавателем онлайн.

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Видео: https://bit.ly/3IzpzCq