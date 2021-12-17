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EnglishDom запустив EdTech рішення для корпоративного вивчення англійської

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Технології EnglishDom дозволяють розгорнути корпоративне навчання англійської мови незалежно від формату роботи компанії, кількості співробітників та їхньої географії. Навчання відбувається на онлайн-платформі індивідуально з викладачем. ED платформа підлаштовується під запит компанії та співробітника.

Формат онлайн-школи має перевагу у великому виборі викладачів. Це дає змогу знайти саме того викладача, який знається на термінології спеціальності, в якій працює співробітник, і забезпечити їхню психологічну сумісність.

У компаній була потреба відслідковувати результати своїх співробітників, за навчання яких вони сплачують. Ми вирішили створити модуль, який нарешті дає змогу моніторити досягнення співробітників у режимі реального часу. Це дозволяє ухвалювати правильні управлінські рішення та відслідковувати ефективність інвестицій в ту чи іншу людину. Так, деякі компанії, залежно від результатів, преміюють кращих або, наприклад, вирішують відправити співробітника на перемовини з іноземцями.

Технологія EdTech

Рішення інтегроване у цифровий підручник EnglishDom та дає можливість стежити за трьома найважливішими показниками:

  • присутність працівника на заняттях;
  • якість виконання домашніх завдань;
  • результати тестування.

Корпоративним клієнтам модуль доступний в особистому кабінеті керівника.

Особливістю EdTech навчання є можливість прогнозування результату та гарантія прогресу. За статистикою EnglishDom, студенти піднімаються на один рівень англійської за 4-6 місяців, досягають мети в навчанні 70% клієнтів.

Майже 21% співробітників українських компаній знають англійську мову на рівні, достатньому для роботи з іноземними партнерами. Про це йдеться в результатах дослідження онлайн-школи EnglishDom серед працівників підприємств, які звертаються за вивченням мови.

При цьому, найбільшу увагу корпоративного навчання англійської приділяють в галузях важкої промисловості та IT.

За даними дослідження, найчастіше корпоративні студенти працюють в сфері важкої промисловості — 39%, і в сферах IT — 19% і фінансів — 14%. Далі йдуть харчова промисловість — 7%, агробізнес — 5%, торгівля — 3%, фармбізнес — 3%, медіа — 3%, туризм — 2%, реклама — 2% та інші.

Більшість людей, які вивчають англійську завдяки своїй компанії, займаються в Києві — 27%. У регіонах корпоративне вивчення мови популярно Дніпрі — 10%, Харкові — 8%, Одесі та Львові по 6%.

Дослідження охопило 1 032 працівників зі 114 компаній, які вивчають мову в межах корпоративного освіти в EnglishDom, займаючись з викладачем онлайн.

Отримати консультацію та пройти безкоштовне пробне заняття для бізнес-клієнтів можна за цим посиланням: https://bit.ly/3lMiODx.

Відео: https://bit.ly/3IzpzCq