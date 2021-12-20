ИГРАТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАПРЕЩАТЬ: как наслаждаться игрой без ущерба для ментального здоровья

В Украине запустили амбициозный социальный проект "Це нормально", который коренным образом изменит мнение об азартных играх и сформирует новую культуру гемблинга

Игра – вечна, как сама жизнь, а человек – существо азартное во все времена. После вступления в силу закона об азартных играх в Украине казалось, что подпольные казино с их "однорукими бандитами", сомнительными игровыми алгоритмами и некачественными услугами останутся далеко позади. Но появилась новая проблема – оказалось, что в нашей стране не сформирована сама культура игры, а тема гемблинга вызывает стыд, страх и отрицание. Не лучшие ли эмоции для занятия, любимого человечеством тысячелетиями, согласитесь?

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Как игра влияет на ментальное здоровье, как играть безопасно и получать удовольствие от качественного досуга, не испытывая негативных эмоций, призван рассказать проект "Це нормально".

Об азартных играх и не только говорим с основателем проекта — Юлией Васькович, исполнительным консультантом по коммуникациям Joker.ua, и привлеченным экспертом Алексеем Крапивко, доктором-психотерапевтом.

[ + – ] Основательница проекта Юлия Васькович

[ + – ] Доктор-психотерапевт Алексей Крапивко

Все ли люди склонны к азарту? Кто такой азартный человек?

Юлия Васькович: Азарт – это базовая эмоция предвкушения победы или завершения, связанного с успехом. Это слово применяется во многих других областях жизни: например, работа с азартом означает, что ты очень увлечен работой. И в этом контексте азарт не воспринимается как нечто отрицательное. Азартным человеком является и предприниматель, и маркетолог – в каждой из этих сфер мы ежедневно принимаем решения, связанные с инвестициями и, конечно, ожидаем получить вознаграждение.

По разным данным, азартными считают 5% людей на планете, играющих в игры. Однако понятие азарта присуще гораздо большему числу людей, чем показывают исследования.

Алексей Крапивко: Некоторые из нас более склонны к азарту – например, более эмоционально амплитудные люди, которых увлекают эмоции. На самом деле с азартом мы встречаемся гораздо чаще, чем может показаться. Это и попытка стать первым в очереди, и показать хороший КРИ по работе.

Игра – это нормально? Почему люди стесняются или боятся играть?

Ю. В.: Нет ничего плохого в том, что люди играют. Азартная игра – это приятное времяпрепровождение, такая же игра, как и другие. Если пользователь приходит с целью получить эмоцию, провести досуг и готов выделить на это определенную сумму – это нормально.

Когда мы идем в кино, мы тратим время и деньги на просмотр фильма. Мы можем быть удовлетворены полученным контентом и можем быть недовольны. Но ведь мы не расстраиваемся и не делаем трагедии из того, что потратили средства на кино, которое нам не понравилось? Мы получили опыт, сформировали свое мнение, стали более избирательными и снова идем в кино – на другой фильм.

Люди, играющие в игры, так же пришли за эмоциями, они готовы тратить деньги на свой опыт. Самое главное – дать себе ответ, зачем ты играешь.

А.К.: Люди боятся играть, потому что большинство хочет просто заработать денег, "поднять бабла". А это критическая ошибка. Игроки, которые не ставят своей целью обогатиться, после проигрыша не сваливаются в болезненные состояния. У меня есть клиенты в США, Швейцарии – они играют, потому что это весело. Те, кто начинают играть, чтобы обогатиться, совершают ошибку.

Можно ли получать удовольствие от игры, не терять при этом себя? Возможно ли избежать негативного или даже травматического "игрового" опыта?

Ю.В.: Это зависит от того, зачем ты пришел играть. Ответив себе честно на этот вопрос, можно совершенно классно провести время, играя в офлайн- или онлайн-казино.

Игра – это увлекательное времяпрепровождение. Современный слот – это маленький сериал, развивающийся у тебя на компьютере. И по ту сторону экрана стоит целый продакшн: работа десятков программистов, визуальных графиков, моушн-дизайнеров, гейм-сценаристов, композиторов, потому что даже музыка пишется под каждый слот.

А.К.: Сначала человек должен понимать, зачем он идет играть, какова его цель, оценивать риски. Важно понимать свои преимущества, характер и нрав. Одним из решающих факторов должно быть психоэмоциональное состояние.

Люди, играющие ради развлечения, редко нацелены на победу. Их устраивает как положительный результат, так и проигрыш. В эту группу входят 92% игроков, которым не угрожает лудомания – они понимают предел проигрыша и вряд ли будут играть дальше.

Даже в случае фейла организм вырабатывает эндорфины и дофамин. Каков бы ни был результат, люди получают от игры то, что хотели — эмоции переживаний. Эта история о том, что главное не победа, а участие. При таком подходе игра навредить не может.

Каким образом индустрия гейминга в нашей стране приобрела отрицательную окраску?

Ю.В.: Это эхо прошлых лет – опыт неконтролируемых оффлайн-точек казино и игровых залов, низкого качества сервиса и услуг. Хотя на самом деле во многих европейских странах это совершенно такой же бизнес, как и любой другой.

Долгое время на украинском рынке не было как таковой индустрии гемблинга, отсутствие конкуренции и породило низкое качество заведения и онлайн-игры.

С момента, когда в Украине легализовали игорный бизнес, многие европейские и отечественные представители работают в этой категории, развивают ее. Шейминг прошлого очень скоро потеряет актуальность, и пользователь оценит по достоинству качественную игру.

Как возникла идея создания проекта "Це нормально"?

Ю.В.: Joker.ua — лицензированное казино, стремящееся построить культуру гейминга в Украине, поэтому создает безопасные и комфортные условия для игры и поддерживает проекты, повышающие осведомленность людей о гейминге. Именно потому, что Joker.ua является лицензированным и социально ответственным бизнесом, мы понимаем, что наша основная деятельность может иметь негативную сторону для пользователя, так родился этот проект. Мы хотим развивать здоровое отношение к игре, формировать культуру гейминга, чтобы казино ассоциировалось с увлекательным отдыхом.

Часто, когда мы слышим о социальных проектах в области гемблинга, речь идет только о лечении лудомании. Однако задача ответственного бизнеса – не лечить проблему, когда она уже есть, а предупреждать ее. Таким образом, родилась идея проекта "Це нормально", в рамках которого мы стремимся просвещать пользователей, как правильно употреблять игровой контент – не только азартные, но и любые другие игры.

Мы помогаем человеку разобраться, где эта грань, когда игра – это нормально, а когда это уже нездоровое погружение в виртуальную жизнь.

А.К.: Люди воспринимают тему азарта и игры неоднозначно, часто – однозначно плохо. Мы хотим показать достаточно нетривиальную для постсоветского пространства историю, что нет ничего плохого или хорошего, а есть условия, то или иное поведение в конкретной ситуации. Это не лечебный проект, а образовательный.

Для кого создан этот образовательный проект?

А.К.: Проект создан для людей, у которых нет проблем с игроманией. С помощью несложных тестов они узнают, склонны ли к азарту, сделают выводы, как не скатиться в зависимость.

Ю.В.: Мы – не о спасении. Этот проект создали для игроков, чтобы помочь им разобраться в своих эмоциях, сформировать правильное отношение к потреблению игрового и онлайн-контента.

Проект бессрочный и бесплатный, он расскажет о ментальном здоровье, поможет диагностировать склонность к зависимости . В дальнейшем мы хотели бы предоставить возможность общаться со специалистами "Горячей линии", это будет анонимно и доступно каждому.

Мы открыты к сотрудничеству с категориями гемблинга и гейминга, а также поддерживаем различные социальные проекты на уровне государства.