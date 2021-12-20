ГРАТИ НЕ МОЖНА ЗАБОРОНИТИ: як насолоджуватися грою без шкоди для ментального здоров'я

В Україні запустили амбітний соціальний проект "Це нормально", який докорінно змінить думку про азартні ігри та сформує нову культуру гемблінгу

Гра – вічна, як саме життя, а людина – істота азартна за всіх часів. Після того, як в Україні набув чинності закон про азартні ігри, здавалося, що підпільні казино з їхніми "однорукими бандитами", сумнівними ігровими алгоритмами та неякісними послугами залишаться далеко позаду. Але з'явилася нова проблема — виявилося, що в нашій країні не сформована сама культура гри, а тема гемблінгу викликає сором, страх і заперечення. Чи не найкращі емоції для заняття, улюбленого людством тисячоліттями, погодьтеся?

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Як гра впливає на ментальне здоров'я, як грати безпечно та отримувати задоволення від якісного дозвілля, не відчуваючи негативних емоцій, покликаний розказати проєкт "Це нормально".

Про азартні ігри і не тільки говоримо із засновником проекту — Юлією Васькович, виконавчим консультантом з комунікацій Joker.ua, та залученим експертом Олексієм Крапивкою, лікарем-психотерапевтом.

[ + – ] Засновниця проекту Юлія Васькович

[ + – ] Лікар-психотерапевт Олексій Крапивко

Чи всі люди схильні до азарту? Хто така азартна людина?

Юлія Васькович: Азарт – це базова емоція передчуття перемоги чи завершення, пов'язаного з успіхом. Це слово застосовується у багатьох інших сферах життя: наприклад, робота із азартом означає, що ти дуже захоплений роботою. І в цьому контексті азарт не сприймається як щось негативне. Азартною людиною є і підприємець, і маркетолог — у кожній із цих сфер ми щоденно приймаємо рішення пов’язані з інвестиціями і, авжеж, очікуємо отримати винагороду.

За різними даними, азартними вважають 5% людей на планеті, які грають в ігри. Однак поняття азарту притаманне значно більшій кількості людей, ніж показують дослідження.

Олексій Крапивка: Деякі з нас більш схильні до азарту – наприклад, емоційно амплітудніші люди, яких захоплюють емоції. Насправді з азартом ми зустрічаємося набагато частіше, ніж може здатися. Це і спроба стати першим у черзі, і показати добрий КРІ по роботі.

Гра – це нормально? Чому люди соромляться чи бояться грати?

Ю. В.: Немає нічого поганого у тому, що люди грають. Азартна гра — це приємне проведення часу, така ж гра, як і інші. Якщо користувач приходить з метою отримати емоцію, провести дозвілля і готовий виділити на це певну суму – це нормально.

Коли ми йдемо в кіно, ми витрачаємо час та гроші на перегляд фільму. Ми можемо бути задоволені отриманим контентом, і можемо бути незадоволені. Але ж ми не засмучуємось і не робимо трагедії з того, що витратили кошти на кіно, яке нам не сподобалося? Ми здобули досвід, сформували свою думку, стали вибірковішими і знову йдемо в кіно – на інший фільм.

Люди, які грають в ігри, так само прийшли за емоціями, вони готові витрачати гроші на свій досвід. Найголовніше – дати собі відповідь, навіщо ти граєш.

О.К.: Люди бояться грати, бо більшість хоче просто заробити грошей, "підняти бабла". А це критична помилка. Гравці, які не ставлять за мету збагатитися, після програшу не звалюються в хворобливі стани. У мене є клієнти в США, Швейцарії — вони грають, тому що це весело. Ті, хто починають грати, щоб збагатитися, роблять помилку.

Чи можна отримувати задоволення від гри, не втрачати при цьому себе? Чи можливо уникнути негативного чи навіть травматичного "ігрового" досвіду?

Ю.В.: Це залежить від того, навіщо ти прийшов грати. Відповівши собі чесно на це питання, можна абсолютно класно провести час, граючи в офлайн- або онлайн-казино.

Гра — це захоплююче проведення часу. Сучасний слот – це маленький серіал, що розвивається у тебе на комп'ютері. І по той бік екрану стоїть цілий продакшн: робота десятків програмістів, візуальних графіків, моушн-дизайнерів, гейм-сценаристів, композиторів, бо навіть музика пишеться під кожен слот.

О.К.: Спочатку людина повинна розуміти, навіщо вона йде грати, яка її мета, оцінювати ризики. Важливо розуміти свої переваги, характер та темперамент. Одним із вирішальних факторів має бути психоемоційний стан.

Люди, які грають заради розваги, рідко націлені на перемогу. Їх влаштовує як позитивний результат, так і програш. У цю групу входять 92% гравців, яким не загрожує лудоманія – вони розуміють межу програшу та навряд чи будуть грати далі.

Навіть у разі фейлу організм виробляє ендорфіни та дофамін. Хоч би який був результат, люди отримують від гри те, що хотіли — емоції переживань. Ця історія про те, що головне не перемога, а участь. За такого підходу гра нашкодити неспроможна.

Яким чином індустрія геймінгу в нашій країні набула негативного забарвлення?

Ю.В.: Це відлуння минулих років – досвід неконтрольованих офлайн-точок казино та гральних залів, низької якості сервісу та послуг. Хоча насправді в багатьох європейських країнах це абсолютно такий же бізнес, як будь-який інший.

Тривалий час на українському ринку не було як такої індустрії гемблінгу, відсутність конкуренції й породила низької якості заклади та онлайн-ігри.

З моменту, коли в Україні легалізували гральний бізнес, багато європейських та вітчизняних представників працюють у цій категорії, розвивають її. Шеймінг минулого дуже скоро втратить актуальність, і користувач гідно оцінить якісну гру.

Як виникла ідея створення проєкту "Це нормально"?

Ю.В.: Joker.ua — ліцензоване казино, прагне побудувати культуру геймінгу в Україні, тому створює безпечні та комфортні умови для гри та підтримує проєкти, що підвищують обізнаність людей про геймінг. Саме через те , що Joker.ua є ліцензованим та соціально відповідальним бізнесом, ми розуміємо, наша основна діяльність може мати негативний бік для користувача, тому й народився цей проєкт. Ми хочемо розвивати здорове ставлення до гри, формувати культуру геймінгу, щоб казино асоціювалося із захоплюючим відпочинком.

Часто, коли ми чуємо про соціальні проекти у сфері гемблінгу, йдеться лише про лікування лудоманії. Проте завдання відповідального бізнесу – це не лікувати проблему, коли вона вже є, а попереджати її. Таким чином, народилася ідея проєкту "Це нормально", в рамках якого ми прагнемо освічувати користувачів, як правильно споживати ігровий контент – не тільки азартні, але й будь-які інші ігри.

Ми допомагаємо людині розібратися, де ця грань, коли гра – це нормально, а коли це вже нездорове занурення у віртуальне життя.

О.К.: Люди сприймають тему азарту та гри неоднозначно, часто – однозначно погано. Ми хочемо показати досить нетривіальну для пострадянського простору історію, що немає чогось поганого чи хорошого, а є умови, та чи інша поведінка у конкретній ситуації. Це не лікувальний проєкт, а освітній.

Для кого створено цей освітній проєкт?

О.К.: Проєкт створено для людей, які не мають проблем із ігроманією. За допомогою нескладних тестів вони дізнаються, чи схильні до азарту, зроблять висновки, як не скотитися в залежність.

Ю.В.: Ми – не про порятунок. Цей проєкт ми створили для гравців, щоб допомогти їм розібратися у своїх емоціях, сформувати правильне ставлення до споживання ігрового та онлайн-контенту.

Проект безстроковий і безкоштовний, він розповість про ментальне здоров'я, допоможе діагностувати схильність до залежності . Надалі ми хотіли б надати можливість спілкуватися зі спеціалістами "Гарячої лінії", це буде анонімно та доступно кожному.

Ми відкриті до співпраці з категоріями гемблінгу та геймінгу, а також підтримуватимемо різні соціальні проекти на рівні держави.