Как выбрать рюкзак для подростка

Как угодить с рюкзаком взрослому ребенку? На какие характеристики обратить внимание? Эти вопросы не зря волнуют родителей тинейджеров. От удобства главного школьного аксессуара зависит многое: от настроения ребенка до здоровья его осанки.

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Рюкзак для средней и старшей школы: как выбрать удачную модель

Мы собрали для вас чек-лист главных характеристик хорошего школьного рюкзака, который поможет с легкостью отличить удачную модель от сомнительной. И самое главное – подобрать аксессуар, который понравится ребенку, а также порадует родителей безупречным качеством и долгим сроком службы.

Так какой же он, идеальный рюкзак для учебы? Сохраните эти требования, чтобы не потерять:

Плотная ортопедическая спинка. Такая, как в рюкзаках Kite! Запатентованные спинки ErgoTeensи AirComfort оснащены упругими мягкими подушечками и дышащей сеточкой, которые в совокупности обеспечивают максимальный комфорт для спины. Спинка плотно прилегает и подстраивается под естественную форму спины, помогает равномерно распределить вес на все отделы позвоночника.

Такая, как в рюкзаках Kite! Запатентованные спинки ErgoTeensи AirComfort оснащены упругими мягкими подушечками и дышащей сеточкой, которые в совокупности обеспечивают максимальный комфорт для спины. Спинка плотно прилегает и подстраивается под естественную форму спины, помогает равномерно распределить вес на все отделы позвоночника. Лямки анатомической S-образной формы. Обязательно мягкие и широкие. Они очень нежно ложатся и не давят на плечи. Даже при полной загрузке рюкзака такие лямки не будут натирать и сковывать.

Обязательно мягкие и широкие. Они очень нежно ложатся и не давят на плечи. Даже при полной загрузке рюкзака такие лямки не будут натирать и сковывать. Наличие нагрудного ремня. Он намного важнее, чем может показаться на первый взгляд: фиксирует лямки, не давая им спадать и менять положение во время ходьбы, а также – участвует в правильном распределении веса.

Он намного важнее, чем может показаться на первый взгляд: фиксирует лямки, не давая им спадать и менять положение во время ходьбы, а также – участвует в правильном распределении веса. Уплотненное дно. Для устойчивости и практичности.

Для устойчивости и практичности. Вместительность и легкий вес. Пустой ортопедический рюкзак должен весить до 1 кг, а его вместительность должна соответствовать потребностям школьника: вмещать весь дневной набор учебников и тетрадей вместе с ланчбоксом и водой.

Пустой ортопедический рюкзак должен весить до 1 кг, а его вместительность должна соответствовать потребностям школьника: вмещать весь дневной набор учебников и тетрадей вместе с ланчбоксом и водой. Качественная фурнитура. Миниатюрные детали, которые имеют гигантское значение. Ведь одна сломавшаяся молния или отвалившийся бегунок перечеркивает все: рюкзак, который не застегивается, моментально теряет свою актуальность. Бренд Kiteуделяет внимание каждой детали: каждая застежка (будь то молния, липучка или шнурок) – отличается безупречным качеством и проходит серьезные испытания на износостойкость.

Миниатюрные детали, которые имеют гигантское значение. Ведь одна сломавшаяся молния или отвалившийся бегунок перечеркивает все: рюкзак, который не застегивается, моментально теряет свою актуальность. Бренд Kiteуделяет внимание каждой детали: каждая застежка (будь то молния, липучка или шнурок) – отличается безупречным качеством и проходит серьезные испытания на износостойкость. Прочный внешний материал и крепкая подкладка. Рюкзаки Kiteизготавливаются из прочного и легкого в уходе полиэстера. А внутри оснащены брендированной крепкой подкладкой.

Рюкзаки Kiteизготавливаются из прочного и легкого в уходе полиэстера. А внутри оснащены брендированной крепкой подкладкой. Продуманная организация пространства. Это важно и для порядка внутри рюкзака, и для равномерного распределения веса. Все модели Kite имеют специальные карманы для гаджетов с мягкой подкладкой, защищающей экран от царапин. А также – удобные органайзеры для мелочей и различные карманы для разных видов канцелярии.

Это важно и для порядка внутри рюкзака, и для равномерного распределения веса. Все модели Kite имеют специальные карманы для гаджетов с мягкой подкладкой, защищающей экран от царапин. А также – удобные органайзеры для мелочей и различные карманы для разных видов канцелярии. Актуальный дизайн и качественные отделки. Классный рюкзак не только книжки в школу носит, а и стильно дополняет образ. Тинейджеры зорко следят за трендами и очень нуждаются в модных аксессуарах, чтобы чувствовать себя уверенно среди сверстников и всегда отлично выглядеть.

Классный рюкзак не только книжки в школу носит, а и стильно дополняет образ. Тинейджеры зорко следят за трендами и очень нуждаются в модных аксессуарах, чтобы чувствовать себя уверенно среди сверстников и всегда отлично выглядеть. Светоотражающие элементы. В каждом школьном рюкзаке Kite есть светоотражатели со всех четырех видимых сторон. Это необходимо для того, чтобы ребенка было видно в темное время суток. Важнейший элемент, повышающий безопасность при пересечении проезжей части на пешеходных переходах и во дворах.

Школьные рюкзаки Kite сочетают в себе все необходимые качества, превращающие ранец в максимально удобный аксессуар, который сделает учебные будни комфортными и яркими.

Рюкзаки и ранцы года – это Kite

Продукцию немецкого бренда Kite любят школьники и их родители. Именно они, реальные люди, на личном опыте оценившие все преимущества брендовых аксессуаров, и определилиKite как лучший выбор 2021. Высокое качество и эргономичная конструкция школьных моделей не могли остаться незамеченными. И бренд стал обладателем престижной премии "Выбор года". Эта награда – наглядная иллюстрация доверия клиентов и свидетельство народной любви. Ведь уже ни для кого не секрет, что Kite–первоклассные рюкзаки!