Як вибрати рюкзак для підлітка

Як догодити з рюкзаком дорослій дитині? На які параметри звернути увагу? Ці питання недаремно хвилюють батьків тінейджерів. Від зручності головного шкільного аксесуара залежить багато чого: від настрою дитини до здоров'я її постави.

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Рюкзак для середньої та старшої школи: як вибрати вдалу модель

Ми зібрали для вас чек-лист головних характеристик гарного шкільного рюкзака, який допоможе легко відрізнити вдалу модель від сумнівної. І найголовніше – підібрати аксесуар, який сподобається дитині, а також порадує батьків бездоганною якістю та тривалим терміном служби.

То який він, ідеальний рюкзак для навчання? Збережіть ці вимоги, щоб не втратити:

Щільна ортопедична спинка. Така, як у рюкзаках Kite! Запатентовані спинки ErgoTeens і AirComfort оснащені пружними м'якими подушечками та сіточкою, що дихає, які в сукупності забезпечують максимальний комфорт для спини. Спинка щільно прилягає та підлаштовується під природну форму спини, допомагає рівномірно розподілити вагу на всі відділи хребта.

Така, як у рюкзаках Kite! Запатентовані спинки ErgoTeens і AirComfort оснащені пружними м'якими подушечками та сіточкою, що дихає, які в сукупності забезпечують максимальний комфорт для спини. Спинка щільно прилягає та підлаштовується під природну форму спини, допомагає рівномірно розподілити вагу на всі відділи хребта. Лямки анатомічної S-подібної форми. Обов'язково м'які та широкі. Вони дуже ніжно лягають і не тиснуть на плечі. Навіть при повному завантаженні рюкзака такі лямки не будуть натирати та сковувати.

Обов'язково м'які та широкі. Вони дуже ніжно лягають і не тиснуть на плечі. Навіть при повному завантаженні рюкзака такі лямки не будуть натирати та сковувати. Наявність нагрудного ременя. Він набагато важливіший, ніж може здатися на перший погляд: фіксує лямки, не даючи їм спадати та змінювати положення під час ходьби, а також бере участь у правильному розподілі ваги.

Він набагато важливіший, ніж може здатися на перший погляд: фіксує лямки, не даючи їм спадати та змінювати положення під час ходьби, а також бере участь у правильному розподілі ваги. Ущільнене дно. Для стійкості та практичності.

Для стійкості та практичності. Місткість і легка вага. Порожній ортопедичний рюкзак повинен важити до 1 кг, а його місткість повинна відповідати потребам школяра: вміщувати весь денний набір підручників і зошитів разом із ланчбоксом і водою.

Порожній ортопедичний рюкзак повинен важити до 1 кг, а його місткість повинна відповідати потребам школяра: вміщувати весь денний набір підручників і зошитів разом із ланчбоксом і водою. Якісна фурнітура. Мініатюрні деталі, що мають величезне значення. Адже одна блискавка, що зламалася, або бігунок, що відвалився, перекреслює все: рюкзак, який не застібається, моментально втрачає свою актуальність. Бренд Kite приділяє увагу кожній деталі: кожна застібка (чи то блискавка, липучка або шнурок) – відрізняється бездоганною якістю та проходить серйозні випробування на зносостійкість.

Мініатюрні деталі, що мають величезне значення. Адже одна блискавка, що зламалася, або бігунок, що відвалився, перекреслює все: рюкзак, який не застібається, моментально втрачає свою актуальність. Бренд Kite приділяє увагу кожній деталі: кожна застібка (чи то блискавка, липучка або шнурок) – відрізняється бездоганною якістю та проходить серйозні випробування на зносостійкість. Міцний зовнішній матеріал і міцна підкладка. Рюкзаки Kite виготовляються з міцного та легкого у догляді поліестеру. А всередині оснащені брендованою міцною підкладкою.

Рюкзаки Kite виготовляються з міцного та легкого у догляді поліестеру. А всередині оснащені брендованою міцною підкладкою. Продумана організація простору. Це важливо для порядку всередині рюкзака, і для рівномірного розподілу ваги. Всі моделі Kite мають спеціальні кишені для гаджетів із м'якою підкладкою, що захищає екран від подряпин. А також – зручні органайзери для дрібниць і різні кишені для різних видів канцелярії.

Це важливо для порядку всередині рюкзака, і для рівномірного розподілу ваги. Всі моделі Kite мають спеціальні кишені для гаджетів із м'якою підкладкою, що захищає екран від подряпин. А також – зручні органайзери для дрібниць і різні кишені для різних видів канцелярії. Актуальний дизайн і якісні оздоблення. Класний рюкзак не тільки книжки до школи носить, а стильно доповнює образ. Тінейджери пильно стежать за трендами та дуже потребують модних аксесуарів, щоб почуватися впевнено серед однолітків і завжди мати чудовий вигляд.

Класний рюкзак не тільки книжки до школи носить, а стильно доповнює образ. Тінейджери пильно стежать за трендами та дуже потребують модних аксесуарів, щоб почуватися впевнено серед однолітків і завжди мати чудовий вигляд. Світловідбивні елементи. У кожному шкільному рюкзаку Kite є світловідбивачі з усіх чотирьох видимих сторін. Це необхідно для того, щоб дитину було видно в темну пору доби. Найважливіший елемент, що підвищує безпеку під час перетину проїзної частини на пішохідних переходах та у дворах.

Шкільні рюкзаки Kite поєднують у собі всі необхідні якості, що перетворюють ранець на максимально зручний аксесуар, який зробить навчальні будні комфортними та яскравими.

Рюкзаки та ранці року – це Kite

Продукцію німецького бренду Kite люблять школярі та їхні батьки. Саме вони, реальні люди, які на особистому досвіді оцінили всі переваги брендових аксесуарів, і визначили Kite як найкращий вибір 2021. Висока якість і ергономічна конструкція шкільних моделей не могли залишитися непоміченими. І бренд став володарем престижної премії "Вибір року". Ця нагорода – наочна ілюстрація довіри клієнтів та свідчення народного кохання. Адже вже ні для кого не секрет, що Kite – першокласні рюкзаки!