Битва титанов: Intel Core i7-9700K против Intel Core i9-9900K

Процессоры серии Intel Core i9 – это эталон высокопроизводительных чипов. Невероятно мощные и крайне дорогие, они ориентированы на использование в профессиональных системах. Например, компьютеры на базе этих процессоров приобретают разработчики программного обеспечения и специалисты по математическому моделированию.

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Для "обычных" людей, например, для использования в домашних игровых компьютерах, компания выпускает другую линейку высокопроизводительных чипов – Intel Core i7. Их мощности хватает для выполнения любых повседневных задач. Однако люди, которые хотят иметь дома максимально производительную конфигурацию, все-таки "заглядываются" на серию Intel Core i9.

Сервис RankQuality сравнил Intel Core i7-9700K и Intel Core i9-9900K по 99 характеристикам, чтобы определить, какой из этих двух процессоров действительно мощнее и производительнее.

Бой титанов за звание самого мощного процессора

Конечно же, первое место в сравнении занял именно Intel Core i9-9900K. Этот процессор изначально разрабатывался как воплощение производительности. И он превзошел Intel Core i7-9700K по целому ряду характеристик:

Набрал больше баллов в синтетических тестах. Но – не всегда. Например, в таких бенчмарках, как Geekbench 5, Cinebench R20, PassMark и 3Dmark06 процессор Intel Core i9-9900K действительно обошел конкурента на 15–25%. Однако в тестировании Blender вперед вырвался именно Intel Core i7-9700K. Имеет больше потоков выполнения. И Intel Core i7-9700K, и Intel Core i9-9900K – восьмиядерные процессоры. Однако первый – однопоточный, а второй – двухпоточный. Это значит, что при максимальной нагрузке Intel Core i7-9700K может выполнять только восемь операций, а Intel Core i9-9900K – шестнадцать. Имеет более высокую тактовую частоту в турборежиме. Когда процессору нужно посчитать данные максимально быстро, он изменяет параметры работы. Отключает многопоточность и подает на кристалл максимум электричества. В этом турборежиме тактовая частота Intel Core i9-9900K составляет 5 ГГц, а конкурента – 4,9 ГГц.

Стоит ли доплачивать за рост производительности и числа потоков? Решать вам. Но Intel Core i9-9900K действительно мощнее Intel Core i7-9700K, и сервис RankQuality это доказал.

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