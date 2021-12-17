Битва титанів: Intel Core i7-9700K проти Intel Core i9-9900K

Процесори серії Intel Core i9 – це стандарт високопродуктивних чипів. Неймовірно потужні та вкрай дорогі, вони орієнтовані на використання в професійних системах. Наприклад, комп'ютери на базі цих процесорів купують розробники програмного забезпечення та фахівці з математичного моделювання.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Для "звичайних" людей, наприклад, для використання в домашніх ігрових комп'ютерах компанія випускає іншу лінійку високопродуктивних чипів — Intel Core i7. Їхньої потужності вистачає для виконання будь-яких повсякденних завдань. Однак люди, які хочуть мати вдома максимально продуктивну конфігурацію, таки "заглядаються" на серію Intel Core i9.

Сервіс RankQuality порівняв Intel Core i7-9700K та Intel Core i9-9900K за 99 характеристиками, щоб визначити, який із цих двох процесорів дійсно потужніший і продуктивніший.

Бій титанів за звання найпотужнішого процесора

Звичайно ж, перше місце порівняно зайняв саме Intel Core i9-9900K. Цей процесор спочатку розроблявся як утілення продуктивності. І він перевершив Intel Core i7-9700K за цілою низкою характеристик:

Набрав більше балів у синтетичних тестах. Але не завжди. Наприклад, у таких бенчмарках як Geekbench 5, Cinebench R20, PassMark і 3Dmark06 процесор Intel Core i9-9900K дійсно обійшов конкурента на 15–25%. Проте в тестуванні Blender уперед вирвався саме Intel Core i7-9700K. Має більше потоків виконання. І Intel Core i7-9700K, і Intel Core i9-9900K – восьмиядерні процесори. Однак перший однопоточний, а другий двопоточний. Це означає, що при максимальному навантаженні Intel Core i7-9700K може виконувати лише вісім операцій, а Intel Core i9-9900K – шістнадцять. Має вищу тактову частоту в турборежимі. Коли процесору потрібно порахувати дані якнайшвидше, він змінює параметри роботи. Відключає багатопоточність і подає на кристал максимум електрики. У такому турборежимі тактова частота Intel Core i9-9900K становить 5 ГГц, а конкурента – 4,9 ГГц.

Чи варто доплачувати за зростання продуктивності та кількості потоків? Вирішувати вам. Але Intel Core i9-9900K дійсно потужніший за Intel Core i7-9700K, і сервіс RankQuality це довів.

RankQuality – сервіс для тих, хто хоче вибирати лише найкраще

Сервіс RankQuality допоможе з вибором не лише процесора. Зараз на сайті зібрані аналізи та порівняння кількох сотень тисяч товарів – комп'ютерних комплектуючих, електроніки, гаджетів, аксесуарів, побутової техніки, продукції повсякденного попиту та навіть автомобілів, гірськолижних курортів і міст для життя.

Інтелектуальні алгоритми RankQuality проаналізували всі та вибрали найкращі, продемонструвавши наочно їхні переваги та недоліки.