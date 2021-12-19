Епифаний рассказал, когда Украина перейдет к празднованию рождества 25 декабря

Митрополит отметил, что количество людей, готовых к переносу празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, растет.

Большинство украинцев в течение следующих 10 лет могут перейти к празднованию Рождества по григорианскому или новоюлианскому календарю, которое отмечается 25 декабря. Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

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Он отметил, что сейчас нет такой активной волны обсуждения переноса празднования Рождества Христова, как было в прошлом и позапрошлом годах. Он не знает, было ли это искусственное нагнетание ситуации, но припомнил, что тогда цитировали его слова о том, что лично он как глава ПЦУ – не против перехода.

"На самом деле, я не против перехода. Но я за то, чтобы это состоялось правильно. Нужно мудро действовать. У нас и так разделений достаточно. Нас пытаются делить и за языком, и за религией, и за какими-то другими моментами. Но мы призваны, в первую очередь, проводить просветительскую работу", – подчеркнул митрополит.

[ + – ] Епифаний подчеркнул, что лично он – не против переноса празднования Рождества на 25 декабря

По его словам, украинцы и так празднуют Рождество 25 декабря, но только "за разными календарями":

"Да, эту ошибку нужно будет исправить, но традиция есть традиция. Она укоренилась настолько, что если мы перейдем, то в большинстве случаев я убежден, что храмы 25-го (декабря) будут пустыми, а 7 (января) – полными. И поэтому нужно, чтобы народ все же дозрел до этого, пришел осознано". Этот процесс, как мы видим, постепенно продолжается.

Епифаний обратил внимание на рост количества тех, кто положительно относится к изменениям:

"Я думаю, что на протяжении следующих 10 лет мы увидим, что эти цифры изменятся".

[ + – ] Большинство стран отмечают Рождество 25 декабря Фото: Радио Свобода

Ранее предстоятель Православной церкви Украины говорил о том, что Рождество объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности. Он также отмечал, что вопрос о переносе празднования Рождества не должен ставиться на повестку дня, пока ПЦУ "становится на ноги".