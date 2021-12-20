В Spotify появился официальный аккаунт Украины: как представили нашу страну (фото)

Плейлист для радостных эмоций иллюстрирован фотографией украинского борща.

На популярной музыкальной стриминговой платформе Spotify появился официальный аккаунт Украины. Страницу создали для продвижения позитивного имиджа нашей страны среди иностранной аудитории, в частности, через современную украинскую музыку на английском и украинском языках, сообщает МИД Украины.

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В создании страницы взяли участие Министерство иностранных дел Украины, Украинский институт и команда онлайн-медиа СЛУХ.

"Концепция украинского Spotify – это эмоции. Страница предлагает слушателям композиции, отвечающие их эмоциональному состоянию. В первую подборку вошли 6 тематических плейлистов, каждый из которых отображает другое настроение. Например, если слушатель чувствует счастье, вдохновение или легкую грусть, страница предлагает: "У меня есть для тебя песня, если ты чувствуешь это", — пишет пресс-служба МИД.

На странице также популяризируют украинскую культуру, включая кухню, и туристические магниты, заявляют в ведомстве. В настоящее время на официальном музыкальном аккаунте Украины в Spotify представлено шесть плейлистов. Отдельную подборку посвятили Рождеству, в нее вошли популярные колядки и новогодние песни украинских исполнителей.

Интересно, что для плейлиста "Когда ты грустный" использовали фото популярного в Инстаграме кота Степана, которого недавно "пропиарила" на весь мир американская певица Бритни Спирс.

Плейлист для радостных эмоций иллюстрирован фотографией украинского борща.

Отмечается, что плейлисты также доступны на официальном сайте Украины.

Что такое Spotify?

Spotify – интернет-сервис потокового аудио, позволяющий бесплатно и легально слушать музыкальные композиции онлайн, не загружая их на свое устройство. На данный момент стриминговый сервис доступен на рынках 92 стран, включая Украину.

Ранее Фокус сообщал, что Адель заставила Spotify убрать случайное воспроизведение ее песен.