Три миллиона кредитов за 4 года — как CreditPlus объединяет современные технологии и высокий уровень обслуживания
Финансовый сервис CreditPlus завершает 2021 год с хорошими новостями, выдав в декабре свой 3-миллионный кредит. Компании понадобилось 4 года работы на рынке, чтобы добиться такого уровня доверия потребителей. Этим результатом CreditPlus обязан клиентам — ведь именно для них ежегодно совершенствует сервисы, обеспечивая максимальную скорость, удобство и качество предоставляемых услуг.
Своей деятельностью CreditPlus развенчивает популярные мифы о МФО, поскольку бренд открыт, надежен и законно и честно работает на рынке, добросовестно придерживаясь всех требований НБУ и действующего законодательства Украины. При этом среди основных приоритетов его деятельности — качество предоставляемых услуг и поддержание высокого уровня безопасности потребителя и его персональных данных.
"Три миллиона кредитов — это лишь цифра, но за ней стоит команда из более 250 работников CreditPlus, которые ежедневно работают над тем, чтобы наш сервис был действительно простым и полезным. Клиенты ценят CreditPlus за прозрачность условий, скорость и удобство использования сервиса. Сочетание современных технологий и высокого уровня обслуживания было и остается нашим приоритетом", — отметил директор компании Владимир Довгаль.
Качество — один из неизменных приоритетов CreditPlus. Бренд на 100% финансируется иностранным капиталом и учитывает европейскую практику в работе с клиентами и предоставлении им финансовых услуг. Это позволяет компании демонстрировать надежность, а потребителям — быть уверенными в ее стабильности.
Обеспечением высокого уровня предоставляемых услуг занимается созданный в компании отдел контроля качества. Среди его компетенций — мониторинг внутренних процессов и коммуникаций с клиентом на соответствие установленным правилам компании и законодательству Украины. В частности, отдел разрабатывает обращения и отзывы потребителей, инициирует мероприятия по повышению уровня обслуживания клиентов, а также контролирует качество сервисной поддержки на телефонных линиях сотрудниками.
Мы оперативно реагируем на обращение клиентов, всегда стремимся разобраться в каждой ситуации и способствовать решению вопроса в пользу потребителя. Ситуации бывают разными, и мы гордимся тем, что наша работа является показателем клиентоориентированности компании. Главная миссия наших специалистов — чтобы клиент был услышан и остался доволен нашими услугами", — комментирует руководительница отдела контроля качества CreditPlus Екатерина Гасанова.
По ее словам, главная ценность бренда — это клиент. Компания стремится строить длительное и успешное сотрудничество с потребителями, и для этого следует следующим принципам:
- Прозрачность условий — все условия предоставления услуг открыты и доступны на сайте, нет скрытых комиссий или дополнительных оплат за обслуживание. Сотрудники компании следят, чтобы все клиенты получили полную консультацию.
- Инновационность — компания активно интегрирует новые технологии и процессы для постоянного улучшения сервиса для пользователей. Бренд оперативно внедряет в свою работу инициативы для участников рынка от НБУ, соблюдая все регуляторные требования. Отдел контроля качества осуществляет постоянный мониторинг сервиса для соблюдения высоких стандартов обслуживания.
- Ориентация на ожидание клиента. Цель сотрудников компании — в полном объеме предоставлять потребителям качественные услуги, а также больше, чем они ожидают. Для этого, например, инициируется разработка новых интересных и специальных предложений.
- Желание помочь. Все специалисты, работающие с клиентами, должны быть человечными и дружелюбными. Согласно убеждениям бренда, только имея светлые намерения и искреннее желание помочь, можно построить длительные партнерские отношения с людьми и заслужить доверие.
Компания регулярно публикует образовательные материалы в блоге на своем сайте, объясняя пользователям, как защитить свои данные от мошенников, как работает кредитный рейтинг, публикуя актуальные советы по финансовой грамотности и многие другие интересные и полезные материалы. CreditPlus является активным участником образовательных проектов для клиентов финансовых услуг от ВАФК — в частности, направленных на противодействие мошенничеству, безопасность персональных данных в сети и защиту прав потребителей. Компания также является участником проектов НБУ — инициативы #ЗнайСвоиПрава и кампании по популяризации безналичных расчетов #Cashless.
За прошедшие годы бренд CreditPlus дважды подряд признавался "Выбором Страны" среди потребителей в категории "Микрокредитование" и подтверждает этот высокий уровень в своей работе.
В 2021 году компания первой на рынке Украины внедрила скоринговое партнерство с международным брендом VISA, что позволило улучшить точность имеющихся моделей для принятия решения о выдаче кредита, повысило вероятность получения ожидаемой суммы и снизило процент отказов. Инновационный подход компании позволяет из года в год улучшать качество обслуживания для потребителей.
CreditPlus благодарит клиентов за сотрудничество и доверие! Компания растет и совершенствуется именно для вас, являясь надежным финансовым партнером для миллионов украинцев. Руководство уверяет, что впереди еще много новых достижений и интересных активностей, и бренд еще не раз сможет вас приятно удивить.