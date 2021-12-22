Три миллиона кредитов за 4 года — как CreditPlus объединяет современные технологии и высокий уровень обслуживания

Финансовый сервис CreditPlus завершает 2021 год с хорошими новостями, выдав в декабре свой 3-миллионный кредит. Компании понадобилось 4 года работы на рынке, чтобы добиться такого уровня доверия потребителей. Этим результатом CreditPlus обязан клиентам — ведь именно для них ежегодно совершенствует сервисы, обеспечивая максимальную скорость, удобство и качество предоставляемых услуг.

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Своей деятельностью CreditPlus развенчивает популярные мифы о МФО, поскольку бренд открыт, надежен и законно и честно работает на рынке, добросовестно придерживаясь всех требований НБУ и действующего законодательства Украины. При этом среди основных приоритетов его деятельности — качество предоставляемых услуг и поддержание высокого уровня безопасности потребителя и его персональных данных.

"Три миллиона кредитов — это лишь цифра, но за ней стоит команда из более 250 работников CreditPlus, которые ежедневно работают над тем, чтобы наш сервис был действительно простым и полезным. Клиенты ценят CreditPlus за прозрачность условий, скорость и удобство использования сервиса. Сочетание современных технологий и высокого уровня обслуживания было и остается нашим приоритетом", — отметил директор компании Владимир Довгаль.

Качество — один из неизменных приоритетов CreditPlus. Бренд на 100% финансируется иностранным капиталом и учитывает европейскую практику в работе с клиентами и предоставлении им финансовых услуг. Это позволяет компании демонстрировать надежность, а потребителям — быть уверенными в ее стабильности.

Обеспечением высокого уровня предоставляемых услуг занимается созданный в компании отдел контроля качества. Среди его компетенций — мониторинг внутренних процессов и коммуникаций с клиентом на соответствие установленным правилам компании и законодательству Украины. В частности, отдел разрабатывает обращения и отзывы потребителей, инициирует мероприятия по повышению уровня обслуживания клиентов, а также контролирует качество сервисной поддержки на телефонных линиях сотрудниками.

Мы оперативно реагируем на обращение клиентов, всегда стремимся разобраться в каждой ситуации и способствовать решению вопроса в пользу потребителя. Ситуации бывают разными, и мы гордимся тем, что наша работа является показателем клиентоориентированности компании. Главная миссия наших специалистов — чтобы клиент был услышан и остался доволен нашими услугами", — комментирует руководительница отдела контроля качества CreditPlus Екатерина Гасанова.

По ее словам, главная ценность бренда — это клиент. Компания стремится строить длительное и успешное сотрудничество с потребителями, и для этого следует следующим принципам:

Прозрачность условий — все условия предоставления услуг открыты и доступны на сайте, нет скрытых комиссий или дополнительных оплат за обслуживание. Сотрудники компании следят, чтобы все клиенты получили полную консультацию.

Инновационность — компания активно интегрирует новые технологии и процессы для постоянного улучшения сервиса для пользователей. Бренд оперативно внедряет в свою работу инициативы для участников рынка от НБУ, соблюдая все регуляторные требования. Отдел контроля качества осуществляет постоянный мониторинг сервиса для соблюдения высоких стандартов обслуживания.

Ориентация на ожидание клиента. Цель сотрудников компании — в полном объеме предоставлять потребителям качественные услуги, а также больше, чем они ожидают. Для этого, например, инициируется разработка новых интересных и специальных предложений.

Желание помочь. Все специалисты, работающие с клиентами, должны быть человечными и дружелюбными. Согласно убеждениям бренда, только имея светлые намерения и искреннее желание помочь, можно построить длительные партнерские отношения с людьми и заслужить доверие.

Компания регулярно публикует образовательные материалы в блоге на своем сайте, объясняя пользователям, как защитить свои данные от мошенников, как работает кредитный рейтинг, публикуя актуальные советы по финансовой грамотности и многие другие интересные и полезные материалы. CreditPlus является активным участником образовательных проектов для клиентов финансовых услуг от ВАФК — в частности, направленных на противодействие мошенничеству, безопасность персональных данных в сети и защиту прав потребителей. Компания также является участником проектов НБУ — инициативы #ЗнайСвоиПрава и кампании по популяризации безналичных расчетов #Cashless.

За прошедшие годы бренд CreditPlus дважды подряд признавался "Выбором Страны" среди потребителей в категории "Микрокредитование" и подтверждает этот высокий уровень в своей работе.

В 2021 году компания первой на рынке Украины внедрила скоринговое партнерство с международным брендом VISA, что позволило улучшить точность имеющихся моделей для принятия решения о выдаче кредита, повысило вероятность получения ожидаемой суммы и снизило процент отказов. Инновационный подход компании позволяет из года в год улучшать качество обслуживания для потребителей.

CreditPlus благодарит клиентов за сотрудничество и доверие! Компания растет и совершенствуется именно для вас, являясь надежным финансовым партнером для миллионов украинцев. Руководство уверяет, что впереди еще много новых достижений и интересных активностей, и бренд еще не раз сможет вас приятно удивить.