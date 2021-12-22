Три мільйони кредитів за чотири роки — як CreditPlus поєднує сучасні технології та високий рівень обслуговування

Фінансовий сервіс CreditPlus завершує 2021 рік з хорошими новинами, видавши в грудні свій 3-мільйонний кредит. Компанії знадобилось 4 роки роботи на ринку, щоб досягти такого рівня довіри споживачів. Цьому результату CreditPlus завдячує клієнтам – адже саме для них щороку вдосконалює сервіси, забезпечуючи максимальну швидкість, зручність та якість наданих послуг.

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Своєю діяльністю CreditPlus розвінчує популярні міфи про МФО, оскільки бренд відкритий, надійний та законно й чесно працює на ринку, сумлінно дотримуючись усіх вимог НБУ та чинного законодавства України. При цьому серед основних пріоритетів його діяльності – якість наданих послуг і підтримка високого рівня безпеки споживача та його персональних даних.

"Три мільйони кредитів — це лише цифра, але за нею стоїть команда з понад 250 працівників CreditPlus, які щодня працюють над тим, щоб наш сервіс був дійсно простим та корисним. Клієнти цінують CreditPlus за прозорість умов, швидкість та зручність користування сервісом. Поєднання сучасних технологій та високого рівня обслуговування було та залишається нашим пріоритетом", – відзначив досягнення директор компанії Володимир Довгаль.

Якість – один із незмінних пріоритетів CreditPlus. Бренд на 100% фінансується іноземним капіталом і враховує та забезпечує європейську практику в роботі з клієнтами та наданні їм фінансових послуг. Це дозволяє компанії демонструвати надійність, а споживачам – бути впевненими у її стабільності.

Забезпеченням високого рівня наданих послуг займається створений у компанії відділ контролю якості. Серед його компетенцій – моніторинг внутрішніх процесів та комунікацій з клієнтом на відповідність встановленим правилам компанії та законодавству України. Зокрема, відділ опрацьовує звернення та відгуки споживачів, ініціює заходи для підвищення рівня обслуговування клієнтів, а також контролює якість сервісної підтримки на телефонних лініях співробітниками.

"Ми оперативно реагуємо на звернення клієнтів, завжди прагнемо розібратися в кожній ситуації та сприяти розв’язанню питання на користь споживача. Ситуації бувають різними, і ми пишаємося тим, що наша робота є показником клієнтоорієнтованого напрямку компанії. Головна місія наших спеціалістів – щоб клієнт був почутим та залишився задоволеним нашими послугами", – коментує керівниця відділу контролю якості CreditPlus Катерина Гасанова.

За її словами, головна цінність бренду – це клієнт. Компанія прагне будувати тривалу й успішну співпрацю зі споживачами, і для цього дотримується таких принципів:

Прозорість умов – усі умови надання послуг відкриті та доступні на сайті, немає прихованих комісій чи додаткових оплат за обслуговування. Працівники компанії слідкують, щоб усі клієнти отримали повну консультацію.

Інноваційність – компанія активно інтегрує нові технології та процеси з метою постійного покращення сервісу для користувачів. Бренд оперативно впроваджує у свою роботу ініціативи для учасників ринку від НБУ, дотримуючись усіх регуляторних вимог. Відділ контролю якості здійснює постійний моніторинг сервісу з метою дотримання високих стандартів обслуговування.

Орієнтація на очікування клієнта. Мета співробітників компанії – в повному обсязі надавати споживачам якісні послуги, і навіть більше, ніж вони очікують. Для цього, наприклад, ініціюється розробка нових цікавих акцій та спеціальних пропозицій.

Бажання допомогти. Всі фахівці, що працюють з клієнтами, повинні бути людяними та доброзичливими. Згідно з переконаннями бренду, лише маючи світлі наміри і щире бажання допомогти, можна збудувати тривалі партнерські стосунки з людьми та заслужити довіру.

Компанія регулярно публікує освітні матеріали у блозі на своєму сайті, пояснюючи користувачам як захистити свої дані від шахраїв, як працює кредитний рейтинг, публікуючи актуальні поради стосовно фінансової грамотності та багато інших цікавих і корисних матеріалів. CreditPlus є активним учасником освітніх проєктів для клієнтів фінансових послуг від ВАФК – зокрема, спрямованих на протидію шахрайству, безпеку персональних даних у мережі, та захист прав споживачів. Компанія також є учасником проєктів НБУ – ініціативи #ЗнайСвоїПрава та кампанії з популяризації безготівкових розрахунків #Cashless.

За минулі роки бренд CreditPlus двічі поспіль визнавався "Вибором Країни" серед споживачів у категорії "Мікрокредитування" та підтверджує цей високий рівень у своїй роботі.

У 2021 компанія першою на ринку України впровадила скорингове партнерство з міжнародним брендом VISA, що дозволило покращити точність наявних моделей для ухвалення рішення про видачу кредиту, підвищило ймовірність отримання очікуваної суми, та знизило відсоток відмов. Інноваційний підхід компанії дозволяє з року в рік покращувати якість сервісу для споживачів.

CreditPlus дякує клієнтам за співпрацю та довіру! Компанія зростає та вдосконалюється саме для вас, будучи надійним фінансовим партнером для мільйонів українців. Керівництво запевняє, що попереду ще багато нових досягнень та цікавих активностей, і бренд ще не раз зможе вас приємно здивувати.