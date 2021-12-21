В Украину из Беларуси пытались незаконно ввезти российские санкционные товары

Пограничники предотвратили незаконный ввоз в Украину автозапчастей, изготовленных на ПАО "КАМАЗ".

Через пункт пропуска "Доманово" (Волынская область) пытались незаконно провезти запрещенные товары, изготовленные в России. Об этом сообщили на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины.

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Гражданин Украины перевозил грузовиком автозапчасти. Автомобиль следовал из Беларуси на одно их украинских предприятий. Во время погранично-таможенного оформления груза и проверки товаросопроводительных документов, выяснилось отсутствие информации об изготовителе. На самих запчастях указывалось, что они изготовлены в России на ПАО "КАМАЗ". Количество запчастей превышало 800, а их стоимость составляла почти 400 тысяч гривен.

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 21 июня 2018 года "О применении и внесении изменений к персональным специальным экономическим и другим ограничительным мерам (санкциям)", в Украину запрещен ввоз и транзит товаров этого предприятия. В связи с чем, пограничники возвратили грузовик на территорию Беларуси.

[ + – ] Санкционные товары Фото: ГПСУ

[ + – ] Санкционные товары Фото: ГПСУ

Ранее Фокус писал, что в Украину ввозят санкционные российские товары под другими кодами.