В Україну з Білорусі намагалися незаконно ввезти російські санкційні товари

Прикордонники запобігли незаконному ввезенню в Україну автозапчастин, виготовлених на ПАТ "КАМАЗ".

Через пункт пропуску "Доманове" (Волинська область) намагалися незаконно провезти заборонені товари, виготовлені в Росії. Про це повідомили на офіційному сайті Державної прикордонної служби України.

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Громадянин України перевозив вантажівкою автозапчастини. Автомобіль прямував з Білорусі на одне з українських підприємств. Під час прикордонно-митного оформлення вантажу та перевірки товаросупровідних документів з'ясувалася відсутність інформації про виробника. На самих запчастинах вказувалося, що вони виготовлені в Росії на ПАТ "КАМАЗ". Кількість запчастин перевищувала 800, а їхня вартість становила майже 400 тисяч гривень.

Відповідно до рішення Ради національної безпеки та оборони України від 21 червня 2018 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", в Україну заборонене ввезення та транзит товарів цього підприємства. У зв'язку з чим прикордонники повернули вантажівку на територію Білорусі.

[ + – ] Санкційні товари Фото: ГПСУ

[ + – ] Санкційні товари Фото: ГПСУ

Раніше Фокус писав, що в Україну ввозять російські санкційні товари під іншими кодами.