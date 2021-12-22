Найди 20 турбо-монет от MYCREDIT — получи электросамокат, ноутбук или деньги на счет

Сервис "турбо-бабок" MyCredit, лидер финтех-рынка Украины, разместил на официальном сайте новогоднюю акцию для пользователей сервиса. Чтобы порадовать клиентов, MyCredit создали яркую игру, в которой каждый может получить призы.

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Финансовый сервис MyCredit к Новому году дарит своим клиентам приятные призы:

● скидки до 90% на услуги сервиса;

● пополнения мобильного счета на 500 грн;

● и крупные призы, среди которых электросамокат Xiaomi Mi, ноутбук Acer TravelMate и популярный смартфон Xiaomi Redmi Note 10S.

Все, что нужно сделать пользователям для получения подарков, — найти спрятанные в праздничном городе монеты, катаясь на фирменной турбо-машине, вместе с Сергеем Бабкиным. Чем больше монет, тем лучше приз! Сделать это можно до 26 января 2022 года.

Напомним, что в MyCredit увеличили максимально доступную сумму для потребителей. Теперь новые клиенты компании смогут взять до 12 000 грн с минимальной переплатой. При повторных обращениях MyCredit дают уже до 18 000 грн.

За счет быстрого и удобного сайта, собственных мобильных приложений под Android и iOS, круглосуточной поддержки и высоких стандартов безопасности MyCredit за пять лет работы трижды удостаивался награды "Лучший сервис онлайн-кредитования" по версии PaySpace Magazine, неоднократно возглавлял "ТОП-5 лучших МФО Украины" по версии Finance.ua, завоевал призовые места во всеукраинском конкурсе контакт-центров DzWINNER (номинации "Проект года", "Лучшая команда контроля качества").