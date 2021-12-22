Знайди 20 турбо-монет від MYCREDIT — отримай електросамокат, ноутбук чи гроші на рахунок

Сервіс "турбо-бабок" MyCredit, лідер фінтех-ринку України, розмістив на офіційному сайті новорічну акцію для користувачів сервісу. Щоб порадувати клієнтів компанії MyCredit створила яскраву гру, в якій кожен може отримати призи.

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Фінансовий сервіс MyCredit до Нового року дарує своїм клієнтам приємні призи:

● знижки до 90% на послуги;

● поповнення мобільного рахунку на 500 грн.;

● та великі призи, серед яких електросамокат Xiaomi Mi, ноутбук Acer TravelMate та популярний смартфон Xiaomi Redmi Note 10S.

Все, що потрібно зробити користувачам для отримання подарунків, — знайти заховані у святковому місті монети, катаючись на фірмовій турбо-машині, разом із Сергієм Бабкіним. Чим більше монет, тим кращий приз! Зробити це можна до 26 січня 2022 року.

Нагадаємо, що MyCredit збільшили максимально доступну суму для споживачів. Тепер нові клієнти сервісу можуть скористатися послугами компанії та взяти до 12 000 грн із мінімальною переплатою. При повторному зверненні MyCredit дають до 18 000 грн.

За рахунок швидкого та зручного сайту, власних мобільних додатків під Android та iOS, цілодобової підтримки та високих стандартів безпеки MyCredit за п'ять років роботи тричі удостоювався нагороди "Кращий сервіс онлайн-кредитування" за версією PaySpace Magazine, неодноразово очолював "ТОП-5 найкращих МФ України" за версією Finance.ua, завоював призові місця у всеукраїнському конкурсі контакт-центрів DzWINNER (номінації "Проект року", "Найкраща команда контролю якості").