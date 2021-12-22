В Украине появилась первая команда пожарников-послушниц из женского монастыря (фото)

На вызов послушницы будут выезжать впятером, включая двух водителей пожарной машины. Под их опекой будет безопасность в семи селах и двух поселках.

В Украине появилась первая добровольная команда пожарников, в состав которой вошли послушницы. Официально бригада заработала 22 декабря в Черкасской области, сообщает пресс-центр ГСЧС.

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Известно, что добровольцами стали послушницы Свято-Троицкого Мотронинского женского монастыря из села Мельники (Медведевская сельская территориальная община).

На вызовы по спецлинии будут выезжать пятеро добровольцев — игуменья Иллария, две послушницы монастыря Лариса и Кристина и два водителя пожарного автомобиля.

Отмечается, что послушницы будут контролировать пожарную безопасность не только в своем монастыре, но и в 7 селах и двух поселках, которые входят в сельскую территориальную общину.

Добровольцы-пожарники очень уместны в этом месте, поскольку расстояние до ближайшей пожарной части составляет около 20 километров.

Члены бригады прошли специальные учения, во время которых осуществляли упражнения по боевому развертыванию, подаче воды и оказанию первой домедицинской помощи пострадавшим.

Послушниками называют тех служителей монастыря, которые еще не приняли монашество, но готовятся к этому.

Напомним, в Хмельницкой области закрыли для посещения Свято-Преображенский женский монастырь УПЦ МП, где выявили пять случаев заболевания коронавирусом.