В Україні з'явилася перша команда пожежників-послушниць із жіночого монастиря (фото)

На виклик послушниці виїжджатимуть уп'ятеро, включаючи двох водіїв пожежної машини. Під їхньою опікою буде безпека в семи селах та двох селищах.

В Україні з'явилася перша добровільна команда пожежників, до складу якої увійшли послушниці. Офіційно бригада запрацювала 22 грудня на Черкащині, повідомляє пресцентр ДСНС.

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Відомо, що добровольцями стали послушниці Свято-Троїцького Мотронинського жіночого монастиря із села Мельники (Медведівська сільська територіальна громада).

На виклики спецлінією виїжджатимуть п'ятеро добровольців — ігуменя Іларія, дві послушниці монастиря Лариса та Христина та два водії пожежного автомобіля.

Зазначається, що послушниці контролюватимуть пожежну безпеку не лише у своєму монастирі, а й у 7 селах та двох селищах, що входять до сільської територіальної громади.

Добровольці-пожежники дуже доречні тут, оскільки відстань до найближчої пожежної частини становить близько 20 кілометрів.

Члени бригади пройшли спеціальні навчання, під час яких здійснювали вправи з бойового розгортання, подачі води та надання першої домедичної допомоги постраждалим.

Послушниками називають тих служителів монастиря, які ще не прийняли чернецтво, але готуються до цього.

Нагадаємо, у Хмельницькій області закрили для відвідування Свято-Преображенський жіночий монастир УПЦ МП, де виявили п'ять випадків захворювання на коронавірус.