Секреты новогоднего застолья. Чем угощать в новогоднюю ночь

Актуальные тренды, которые стоит учесть в подготовке к празднику.

По восточному зодиакальному календарю 2022-й будет Годом Тигра, наступление которого в Азии начнется 1 февраля.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Этот год будет особенно успешным в делах семейных и любовных, если человек привлечет удачу. Рекомендуем начинать уже с новогоднего застолья – оформить праздник и нарядиться так, чтобы задобрить водяного тигра. Стоит отметить, что тигр как и лев входят в семейство больших кошек и являются охотниками вместе с другими видами Panthera, как ягуар и леопард.

Напитки со вкусом

Праздничное застолье не обойдется без напитков. В частности, идеальным вариантом станет коньяк AZNAURI, на эмблеме которого изображен лев – еще более величественный и царственный представитель семейства кошачьих. К празднику бренд предлагает линейку Special Edition, в рамках которой созданы два коньяка: AZNAURI BLACK BARREL та AZNAURI GOLD RESERVE, черный и золотой, статус которых отлично подойдут к символике года.

Для коньяка AZNAURI BLACK BARREL используют спирты десятилетней выдержки, которые дополнительно выдерживаются в бочках с высокой степенью обугливания, когда верхний слой дерева выжигается до черноты. Благодаря этому коньяк приобретает особые карамельные, дымные и ореховые ноты с оттенками ириса и специй.

Яркий коньяк AZNAURI GOLD RESERVE изготавливают из лучших виноградных спиртов 12-летней выдержки, которые входят в золотой резерв винодельного производства. Авторский купаж из этих спиртов выдерживается в специально подготовленных дубовых бочках, а коньяк имеет утонченный вкус с нотами сухофруктов, пряностей, ванили.

Коктейли для компании

Пить коньяк обычно рекомендуют без закуски, чтобы вполне насладиться его богатым вкусом и ощутить послевкусие. Если хочется легкой закуски, то в этом традиционно действует правило трех "С": с коньяком рекомендуют употреблять закуски, начинающиеся на эту букву. Это шоколад (chocolate), кофе (cafe) и сигара (cigare). Также сомелье советуют сочетать коньяк с сырами, фруктами, в том числе цитрусовыми, и орехами.

Однако в новогоднюю ночь невозможно удержаться от праздничных закусок. И в этом случае специалисты считают, что коньяк является идеальным напитком, способствующим пищеварению. В качестве аперитива отлично работает мягкий и утонченный коньяк AZNAURI BLACK BARREL — как в чистом виде, так и в составе коктейлей. Идеальным примером коктейля-аперитива может выступить "Sidecar" (Сайдкар) — из коньяка, апельсинового ликера и лимонного сока. В итоге получается сбалансированный по сладким и кислым нотам напиток. Для подачи этого коктейля есть специальные бокалы, похожие на песочные часы, которые называются "сауэр", или "кислый", что отсылает ко вкусу напитка. Кислые ноты в этом коктейле способствуют выработке желудочного сока, что способствует улучшению аппетита.

Также в продолжение застолья можно приготовить коктейль "Stinger" (Стингер), еще один классический коктейль на основе коньяка, изобретенный еще в XIX веке и популярный в высших слоях общества. Он имеет простой двухкомпонентный рецепт: коньяк, к примеру, AZNAURI GOLD RESERVE, смешивают в белым мятным ликером, добавляют лед и наслаждаются контрастным сочетанием вкусов. Его принято подавать в классическом коктейльном бокале типа Old Fashioned.

Современной классикой и идеальным в качестве диджестива считается коктейль "Connection" (связной) из коньяка и миндального ликера, смешанных в равной пропорции. Для этого напитка можно использовать AZNAURI BLACK BARREL, карамельные ноты которого будут гармонировать с вкусом ликера. Благодаря этому коктейль имеет глубокий и в то же время сладковатый вкус. Как "Стингер", так и "Французский связной" следует подавать в стаканах типа Tumbler, или неваляшка. Это удобные емкости с толстым дном, чтобы человек мог ставить их на стол, не расплескав напиток. В таких бокалах подают как чистый коньяк, так и коктейли на его основе.