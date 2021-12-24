Секрети новорічного застілля. Чим пригощати в новорічну ніч

Актуальні тренди, які варто врахувати в підготовці до свята.

За східним зодіакальним календарем 2022-й буде Роком Тигра, настання якого в Азії розпочнеться 1 лютого.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Цей рік буде особливо успішним у справах сімейних і любовних, якщо людина привабить удачу. Рекомендуємо починати вже з новорічного застілля – оформити свято та вбрання так, щоб задобрити водяного тигра. Варто зазначити, що тигр, як і лев, входять до сімейства великих кішок і є мисливцем разом із іншими видами Panthera, як ягуар і леопард.

Напої зі смаком

Святкове гуляння не обійдеться без напоїв. Зокрема, ідеальним варіантом стане коньяк AZNAURI, на емблемі якого зображений лев – ще величніший і царственніший представник сімейства котячих. До свята бренд пропонує лінійку Special Edition, у межах якої створено два коньяки: AZNAURI BLACK BARREL та AZNAURI GOLD RESERVE, чорний та золотий, статус яких відмінно підійдуть до символіки року.

Для коньяку AZNAURI BLACK BARREL використовують спирти десятирічної витримки, які додатково витримуються в бочках з високим ступенем обвуглювання, коли верхній шар дерева випалюється до чорноти. Завдяки цьому коньяк набуває особливих карамельних, димних і горіхових нот із відтінками ірису та спецій.

Яскравий коньяк AZNAURI GOLD RESERVE виготовляють із найкращих виноградних спиртів 12-річної витримки, які входять до золотого резерву виноробного виробництва. Авторський купаж із цих спиртів витримується в спеціально підготовлених дубових бочках, а коньяк має витончений смак із нотами сухофруктів, прянощів, ванілі.

Коктейлі для компанії

Пити коньяк зазвичай рекомендують без закуски, щоб цілком насолодитися його багатим смаком і відчути післясмак. Якщо хочеться легкої закуски, то цьому традиційно діє правило трьох "С": з коньяком рекомендують вживати закуски, що починаються на цю літеру. Це шоколад (chocolate), кава (cafe) та сигара (cigare). Також сомельє радять поєднувати коньяк із сирами, фруктами, у тому числі цитрусовими та горіхами.

Однак у новорічну ніч неможливо утриматись від святкових закусок. І в цьому випадку фахівці вважають, що коньяк є ідеальним напоєм, що сприяє травленню. Як аперитив відмінно працює м'який і витончений коньяк AZNAURI BLACK BARREL — як у чистому вигляді, так і в складі коктейлів. Ідеальним прикладом коктейлю-аперитиву може виступити Sidecar ("Сайдкар") — із коньяку, апельсинового лікеру та лимонного соку. У результаті виходить збалансований за солодким і кислим нотам напій. Для подачі цього коктейлю є спеціальні келихи, схожі на пісочний годинник, який називається "сауер", або "кислий", що відсилає до смаку напою. Кислі ноти в цьому коктейлі сприяють виробленню шлункового соку, що сприяє покращенню апетиту.

Також протягом застілля можна приготувати коктейль Stinger ("Стінгер"), ще один класичний коктейль на основі коньяку, винайдений ще в XIX столітті та популярний у вищих шарах суспільства. Він має простий двокомпонентний рецепт: коньяк, наприклад, AZNAURI GOLD RESERVE, змішують у білим м'ятним лікером, додають лід і насолоджуються контрастним поєднанням смаків. Його прийнято подавати в класичному коктейльному келиху типу Old Fashioned.

Сучасною класикою й ідеальним як діджестив вважається коктейль Connection ("Зв'язок") із коньяку та мигдального лікеру, змішаних у рівній пропорції. Для цього напою можна використовувати AZNAURI BLACK BARREL, карамельні ноти якого гармоніюватимуть зі смаком лікеру. Завдяки цьому коктейль має глибокий і водночас солодкуватий смак. Як "Стінгер", так і "Французький зв'язковий" слід подавати в склянках типу Tumbler, або неваляшка. Це зручні ємності з товстим дном, щоб людина могла ставити їх на стіл, не розплескавши напій. У таких келихах подають як чистий коньяк, так і коктейлі на його основі.