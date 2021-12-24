Как легализация гемблинга повлияла на рынок труда: итоги 2021 года от LC Work

Несмотря на состоявшуюся легализацию, влияние гемблинга на рынок труда только начинает проявляться и настоящие изменения мы увидим со временем. Нельзя сказать, что сегодня появилось намного больше рабочих мест, поскольку этот рынок существовал и до легализации. Судя по резюме на платформе LC Work , многие специалисты имеют в среднем от 2 до 5 лет опыта в этой сфере.

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Популярные профессии и заработные платы в гембле в 2021 году

Если говорить про онлайн-казино, то самыми популярными направлениями являются арбитраж, разработка и клиентская поддержка. Зарплатная вилка сотрудников в направлении гемблинга расходится от 10 000 до 100 000 грн – все зависит от специальности и уровня сотрудника. Позиции, не предусматривающие работу на KPI, уже на старте имеют высокий зарплатный порог. Работодатели готовы платить около 20 000 за работу крупье или около 30 000 – за хорошо квалифицированного аналитика. Если рассматривать арбитражников, менеджеров по продажам, маркетологов и других сотрудников, специальность которых позволяет применить KPI, то можно увидеть другую ситуацию – зарплатный порог невысокий, но верхняя планка иногда не ограничена.

Отношение соискателей к игорной отрасли в 2021 году

Вызванный легализацией бизнеса резонанс и развитие информационных технологий в сфере заставили многих пересмотреть свое отношение, несмотря на стигматизацию сферы. Интересующиеся люди понимают, что у игорного бизнеса есть свой моральный кодекс и легализация помогает его придерживаться.

Заметна заинтересованность нишей среди представителей IT-сферы, особенно среди разработчиков. Совсем недавно считалось, что работать с такими проектами не престижно, но сейчас гемблинг и беттинг – это драйвера развития технологий. Платформы для ставок уже давно позиционируются как качественные IT-продукты с элементами персонализации, геймификации, продуманной защитой персональных данных. Это направление борется за лучшие технологии: искусственный интеллект, Big Data, автоматизацию.

Релокация в украинские гемблинг-компании из других стран

Специалисты из стран, где легализация прошла довольно давно, хорошо понимают, как нужно обращаться к аудитории, настраивать процессы при работе в белую. Тем не менее для наших компаний, которые только выходят из тени, это пока бывает трудно. Фактически это передача опыта и знаний уже успешных на иностранных рынках операторов.

Другая ситуация – когда украинская компания работает на международный рынок. Тут имеет влияние необходимость в сотрудниках, знакомых с рынком других стран, и необходимость нанимать персонал, разговаривающий на языке клиента и понимающий его ментальность.

Как гемблинг повлияет на рынок труда в 2022 году

Сфера гемблинга набирает обороты. Вышедшие из тени украинские компании активно разворачивают свою деятельность, большие иностранные компании и инвесторы тоже заинтересованы в развитии на украинском рынке, что вызывает потребность в постоянном поиске новых талантов. Для специалистов это хорошая возможность заявить о себе и значительно повысить уровень дохода.

На фоне роста самих гемблинговых площадок растут и компании, которые помогают этим площадкам существовать. К примеру, всевозможные агентства, которые разрабатывают слоты, казино под ключ, арбитражные команды, платежные системы, маркетинговые агентства и т. д. Если мы говорим о наземном казино, то на его фоне очень хорошо развивается отельный бизнес, а в результате и все компании-поставщики этого бизнеса.