Як легалізація гемблінгу вплинула на ринок праці: підсумки 2021 року від LC Work

Попри легалізацію вплив гемблінгу на ринок праці тільки починає проявлятися і справжні зміни ми побачимо з часом. Важко стверджувати, що сьогодні з'явилося набагато більше робочих місць, оскільки цей ринок існував і до легалізації. Судячи з резюме на платформі LC Work , багато фахівців мають у середньому від 2 до 5 років досвіду у цій сфері.

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Популярні професії та заробітні плати у гемблі в 2021 році

Якщо говорити про онлайн-казино, то найпопулярнішими напрямами є арбітраж, розробка та підтримка клієнтів. Зарплатна вилка працівників у ніші гемблінгу розходиться від 10 000 до 100 000 грн – все залежить від спеціальності та рівня працівника. Позиції, які не передбачають роботу на KPI, вже на старті мають високий зарплатний поріг. Роботодавці готові платити близько 20 000 за роботу круп'є або близько 30 000 за добре кваліфікованого аналітика. Якщо розглядати арбітражників, менеджерів із продажу, маркетологів та інших співробітників, спеціальність яких дає змогу застосувати KPI, то можна побачити іншу ситуацію – зарплатний поріг невисокий, але верхня планка іноді не обмежена.

Ставлення претендентів до гральної галузі у 2021 році

Викликаний легалізацією бізнесу резонанс та розвиток інформаційних технологій у сфері змусили багатьох переглянути своє ставлення попри стигматизацію сфери. Люди, які цікавляться, розуміють, що гральний бізнес має свій моральний кодекс і легалізація допомагає його дотримуватися.

Помітно зросла зацікавленість нішею серед представників IT-сфери, особливо серед розробників. Нещодавно вважалося, що працювати з такими проєктами не престижно, але зараз гемблінг і беттінг – це драйвери розвитку технологій. Платформи для ставок вже давно позиціонуються як якісні ІТ-продукти з елементами персоналізації, гейміфікації, продуманим захистом персональних даних. Цей напрям бореться за найкращі технології: штучний інтелект, Big Data, автоматизацію.

Релокація в українські гемблінг-компанії з інших країн

Фахівці з країн, де легалізація пройшла досить давно, добре розуміють, як треба звертатися до аудиторії, налаштовувати процеси під час роботи в білу. Проте для наших компаній, які лише виходять із тіні, це поки що буває важко. Фактично це передача досвіду та знань уже успішних на іноземних ринках операторів.

Інша ситуація, коли українська компанія працює на міжнародний ринок. Тут має вплив необхідність у співробітниках, знайомих із ринком інших країн, та необхідність наймати персонал, який розмовляє мовою клієнта та розуміє його ментальність.

Як гемблінг вплине на ринок праці у 2022 році

Сфера гемблінгу набирає обертів. Українські компанії, що вийшли з тіні, активно розгортають свою діяльність, великі іноземні компанії та інвестори теж зацікавлені у розвитку на українському ринку, що викликає потребу в постійному пошуку нових талантів. Для фахівців це хороша можливість заявити про себе та значно підвищити рівень прибутку.

На тлі зростання самих гемблінгових майданчиків зростають і компанії, які допомагають цим майданчикам існувати. Наприклад, всілякі агенції, які розробляють слоти, казино під ключ, арбітражні команди, платіжні системи, маркетингові агенції тощо. Якщо ми говоримо про наземне казино, то на його тлі дуже добре розвивається готельний бізнес, а в результаті всі компанії, що є постачальниками цього бізнесу.