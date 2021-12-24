Собственник A.G.R. Group Мисак Хидирян назвал оптимальную модель управления агробизнесом

Финансист и юрист Мисак Хидирян сделал первую инвестицию в украинский аграрный сектор в 2013 году. Сегодня агроинвестор является собственником A.G.R. Group — компании, которая обрабатывает почти 32 тысячи га земли. В будущем бизнесмен планирует кратный рост земельного банка – до 100 тысяч га.

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По наблюдениям Хидиряна, сегодня операционная составляющая ведения аграрного бизнеса претерпела серьезные изменения в связи с пандемией COVID-19 и сопутствующими ей ограничениями. Кроме того, за годы инвестирования в аграрный сектор предприниматель выработал собственные важные правила ведения аграрного бизнеса. Ими он поделился в интервью изданию УНИАН .

"До пандемии было намного больше оффлайн-событий: встреч и совещаний. Но сегодня мир перестроился, многие оффлайн-активности стали бесполезными. Все, что нужно решить, реализуемо с помощью современной техники. Бывали времена, когда у меня насчитывалось по шесть полетов в неделю. Поверьте, это не очень комфортно. Да и эффективность не сказать, что была суперглобальная, если сравнивать с нынешней", — рассказал Мисак Хидирян.

Бизнесмен считает, что имиджевые офлайн-встречи уже не имеют прежней эффективности. Кроме того, бесполезными он называет и совещания, организованные с целью обсуждения и согласования генеральной идеи.

По мнению Мисака Хидиряна, сегодня основная задача собственника - это донести стратегию развития каждого вида бизнеса до топ-менеджмента и обозначить ключевые задачи на каждый год.

"Мой ежедневный утренний ритуал – созвониться со всеми топ-менеджерами, проговорить новости и если необходимо, то и основные задачи. Естественно, в глубокую текучку не погружаюсь – нет времени. Поскольку считаю, что большинство процессов правильно делегированы", — продолжил он.

По словам Хидиряна, сейчас решения в агрохолдинге A.G.R. Group принимаются коллективно, у каждой компании есть свое Правление. Собственник же ограничивается ознакомлением с протоколами заседаний и, в случае необходимости, корректирует направления дальнейших действий или поставленные ранее задачи.

"Все СЕО наделены достаточными полномочиями для эффективного решения day-to-day tasks. Я включаюсь только когда доходит до стратегически важных задач – инвестиций, либо принятия решений, которые могут сильно повлиять на компанию", — говорит Хидирян.

Также бизнесмен подчеркнул важность интуиции, основанной на богатом жизненном опыте, в процессе принятия управленческих и кадровых решений.

"Я всегда принимаю решения быстро. То, что можно сделать сейчас, нельзя переносить даже на одну секунду позже. Плюс интуиция. Возьмем тот же кадровый вопрос. Если по-честному, какие еще варианты, кроме интуиции? У "топов" плюс-минус одноуровневый послужной список. Кто из собственников говорит, будто делает глубокий анализ по резюме либо по нескольким встречам с претендентом, на мой взгляд, просто не признается, что делает выбор исходя из личного отношения к человеку", — отметил Мисак Хидирян.

Напомним,что A.G.R. Group Мисака Хидиряна объединяет 20 предприятий в 5 регионах Украины. В 2020 году Хидирян ввел в эксплуатацию собственный элеваторный комплекс. Земельный банк A.G.R. Group — 32 тыс. га.