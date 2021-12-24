Власник A.G.R. Group Місак Хідірян назвав оптимальну модель управління агробізнесом

Фінансист та юрист Місак Хідірян зробив першу інвестицію в український аграрний сектор у 2013 році. Сьогодні агроінвестор є власником AG.R. Group – компанії, яка обробляє майже 32 тисячі га землі. Надалі бізнесмен планує кратне зростання земельного банку – до 100 тисяч га.

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За спостереженнями Хідіряна, сьогодні операційна складова ведення аграрного бізнесу зазнала серйозних змін у зв'язку з пандемією COVID-19 та супутніми обмеженнями. Крім того, за роки інвестування в аграрний сектор підприємець напрацював власні важливі правила ведення аграрного бізнесу. Ними він поділився в інтерв'ю УНІАН .

"До пандемії було набагато більше оффлайн-подій: зустрічей та нарад. Але сьогодні світ перебудувався, багато офлайн-активностей стали марними. Все, що потрібно вирішити, можна реалізувати за допомогою сучасної техніки. Були часи, коли в мене налічувалося по шість польотів на тиждень. Повірте, це не дуже зручно. Та й ефективність не сказати, що була суперглобальна, якщо порівнювати із нинішньою", — розповів Місак Хідірян.

Бізнесмен вважає, що іміджеві офлайн-зустрічі вже не мають попередньої ефективності. Крім того, марними він називає й наради, організовані з метою обговорення та узгодження генеральної ідеї.

На думку Місака Хідіряна, сьогодні основне завдання власника – це донести стратегію розвитку кожного виду бізнесу до топ-менеджменту та окреслити ключові завдання на кожен рік.

"Мій щоденний ранковий ритуал – зателефонувати всім топ-менеджерам, проговорити новини і якщо необхідно, то й основні завдання. Природно, в глибоку плинність не занурююсь — немає часу. Бо вважаю, що більшість процесів правильно делеговані", — продовжив він.

За словами Хідіряна, зараз рішення в агрохолдингу A.G.R. Group приймаються колективно, кожна компанія має своє Правління. Власник обмежується ознайомленням з протоколами засідань і, у разі потреби, коригує напрями подальших дій або поставлені раніше завдання.

"Всі СЕО наділені достатніми повноваженнями для ефективного вирішення day-to-day tasks. Я включаюсь лише коли доходить до стратегічно важливих завдань – інвестицій, або прийняття рішень, які можуть сильно вплинути на компанію", — каже Хідірян.

Також бізнесмен наголосив на важливості інтуїції, заснованої на багатому життєвому досвіді, у процесі прийняття управлінських та кадрових рішень.

"Я завжди приймаю рішення швидко. Те, що можна зробити зараз, не можна переносити навіть на одну секунду пізніше. Плюс інтуїція. Візьмемо те саме кадрове питання. Якщо чесно, які ще варіанти, крім інтуїції? У "топів" плюс-мінус однорівневий послужний перелік. Хто з власників каже, ніби робить глибокий аналіз щодо резюме або кількох зустрічей з претендентом, на мій погляд, просто не зізнається, що робить вибір виходячи з особистого ставлення до людини", — зазначив Місак Хідірян.

Нагадаємо, що A.G.R. Group Місака Хідіряна об'єднує 20 підприємств у 5 регіонах України. У 2020 році Хідірян ввів в експлуатацію власний елеваторний комплекс. Земельний банк A.G.R. Group – 32 тис. га.