Вспыхнул аккумулятор: в Днепре из-за Tesla сгорел особняк (фото, видео)

Спасатели утверждают, что машина находилась в гараже на зарядке. В результате пожара также погибли два кота.

Сегодня, 23 декабря, в Центральном районе Днепра по ул. Нахимова произошел крупнейший пожар, причиной которого стал автомобиль Tesla. Электрокар стоял в гараже на зарядке и загорелся. Дальше огонь охватил большую часть двухэтажного здания. Об этом сообщает ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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Отмечается, что вначале загорелся аккумулятор автомобиля, а затем огонь стремительными темпами добрался до второго этажа дома.

Tesla вместе с гаражом, в котором также находились два мотоцикла, сгорели дотла. Общая площадь возгорания — 70 кв. метров.

Люди не пострадали, но погибли два кота, задохнувшиеся угарным газом.

На тушение ушло в общей сложности полтора часа, на месте работали 23 специалиста и 6 единиц пожарной техники.

Ранее Фокус сообщал, что в российском Санкт-Петербурге загорелся корвет "Проворный". Пожару был присвоен наивысший, 4 ранг сложности, на его тушение были направлены 168 сотрудников МЧС и 42 единицы техники. Это корветы с управляемым ракетным вооружением ВМФ. Их оснащают ракетным комплексом "Калибр-НК", ЗРК "Редут" и противолодочным комплексом "Пакет".