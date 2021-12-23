Вспыхнул аккумулятор: в Днепре из-за Tesla сгорел особняк (фото, видео)
Спасатели утверждают, что машина находилась в гараже на зарядке. В результате пожара также погибли два кота.
Сегодня, 23 декабря, в Центральном районе Днепра по ул. Нахимова произошел крупнейший пожар, причиной которого стал автомобиль Tesla. Электрокар стоял в гараже на зарядке и загорелся. Дальше огонь охватил большую часть двухэтажного здания. Об этом сообщает ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Отмечается, что вначале загорелся аккумулятор автомобиля, а затем огонь стремительными темпами добрался до второго этажа дома.
Tesla вместе с гаражом, в котором также находились два мотоцикла, сгорели дотла. Общая площадь возгорания — 70 кв. метров.
Люди не пострадали, но погибли два кота, задохнувшиеся угарным газом.
На тушение ушло в общей сложности полтора часа, на месте работали 23 специалиста и 6 единиц пожарной техники.
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