Спалахнув акумулятор: у Дніпрі через Tesla згорів особняк (фото, відео)

Рятувальники стверджують, що машина була у гаражі на зарядці. Внаслідок пожежі також загинули два коти.

Сьогодні, 23 грудня, у Центральному районі Дніпра на вул. Нахімова сталася найбільша пожежа, причиною якої став автомобіль Tesla. Електрокар стояв у гаражі на зарядці і спалахнув. Далі вогонь охопив більшу частину двоповерхової будівлі. Про це повідомляє ДСНС України у Дніпропетровській області.

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Зазначається, що спочатку спалахнув акумулятор автомобіля, а потім вогонь стрімкими темпами дістався другого поверху будинку.

Tesla разом з гаражем, в якому також знаходилися два мотоцикли, згоріли вщент. Загальна площа загоряння – 70 кв. метрів.

Люди не постраждали, але загинули два коти, що задихнулися чадним газом.

На гасіння пішло загалом півтори години, на місці працювали 23 спеціалісти та 6 одиниць пожежної техніки.

Раніше Фокус повідомляв, що в російському Санкт-Петербурзі спалахнув корвет "Проворний". Пожежі було присвоєно найвищий, 4 ранги складності, на його гасіння було направлено 168 співробітників МНС та 42 одиниці техніки. Це корвети з керованим ракетним озброєнням ВМФ. Їх оснащують ракетним комплексом "Калібр-НК", ЗРК "Редут" та протичовновим комплексом "Пакет".