"Искала даже контрразведка": в "УЗ" нашли пропавшую елку за 5 млн гривен (фото)

После огласки ситуации прокуратурой в компании заявили, что декорацию сейчас монтирует компания-партнер, которую выбрали с помощью Prozorro.

Вечером 23 декабря сотрудники "Укрзалізниці" нашли пропавшую было елку, на поиски которой даже привлекли военную контрразведку. Елку сейчас монтирует компания-партнер, которую выбрали с помощью платформы госзакупок Prozorro. Об этом пресс-служба "Укрзалізниці" сообщила на своей странице в Facebook.

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Представители компании уточнили, что на Южном вокзале Киева елка была установлена ​​еще на прошлой неделе, а 19 декабря на фасаде Центрального вокзала включили иллюминацию.

Елка на Центральном вокзале, заверили в компании "Укрзалізниця", будет установлена в канун Рождества, 24 декабря.

По факту возможного хищения средств "Укрзалізниці" при заключении договоров на установку елки в помещении столичного железнодорожного вокзала Киевская прокуратура даже открыла уголовное производство.

"Новогодние дерево" должны были установить до 17 декабря, однако работы по его установке начались только вечером 23 декабря.

Пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец, комментируя произошедшее, отметила, что подрядчик должен был за 5 млн гривен установить две елки на Центральном вокзале и у входа на Южный вокзал и украсить их гирляндами. "По состоянию на сегодня, елки, которая должна быть установлена в фойе еще 17 декабря, нет", — объяснила представитель прокуратура, отметив, что в связи с этим начаты следственные действия.

Ранее Фокус сообщал, что елку, которую установили в помещении Министерства юстиции, высмеяли в соцсетях. Некоторые пользователи сравнили новогоднее дерево с костью от рыбы, а другие предположили, что она осталась с прошлого Нового года. "Снегурочку просьба не показывать", — попросил еще один читатель поста.