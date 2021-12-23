"Шукала навіть контррозвідка": в "УЗ" знайшли ялинку за 5 млн гривень (фото)
Після розголосу ситуації прокуратурою в компанії заявили, що декорацію зараз монтує компанія-партнер, яку обрали за допомогою Prozorro.
Увечері 23 грудня співробітники "Укрзалізниці" знайшли ялинку, на пошуки якої навіть залучили військову контррозвідку. Ялинку зараз монтує компанія-партнер, яку обрали за допомогою платформи держзакупівель Prozorro. Про це пресслужба "Укрзалізниці" повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Представники компанії уточнили, що на Південному вокзалі Києва ялинка була встановлена ще минулого тижня, а 19 грудня на фасаді Центрального вокзалу включили ілюмінацію.
Ялинка на Центральному вокзалі, запевнили в компанії "Укрзалізниця", буде встановлена напередодні Різдва, 24 грудня.
За фактом можливого розкрадання коштів "Укрзалізниці" під час укладання договорів на встановлення ялинки в приміщенні столичного залізничного вокзалу Київська прокуратура навіть відкрила кримінальне провадження.
"Новорічні дерева" мали встановити до 17 грудня, проте роботи з їх встановлення почалися лише ввечері 23 грудня.
Прессекретарка прокуратури Надія Максимець, коментуючи подію, зазначила, що підрядник мав за 5 млн гривень встановити дві ялинки на Центральному вокзалі та біля входу на Південний вокзал і прикрасити їх гірляндами. "Станом на сьогодні, ялинки, яка має бути встановлена у фойє ще 17 грудня, немає", — пояснила представниця прокуратура, зазначивши, що у зв'язку з цим розпочато слідчі дії.
Раніше Фокус повідомляв, що ялинку, яку встановили в приміщенні Міністерства юстиції, висміяли в соцмережах. Деякі користувачі порівняли новорічне дерево з кісткою від риби, інші припустили, що вона залишилася з минулого Нового року. "Снігуроньку прохання не показувати", — попросив ще один читач посту.