Действительно ли маски для лица приносят пользу: как улучшают кожу и кому нужны

Листовые, глиняные, увлажняющие и другие маски для лица помогают достичь результата всего за одно применение.

Заранее спланированная бьюти-рутина упрощает ежедневные процедуры и приносит отличные плоды. Но иногда кожным покровам требуется дополнительная поддержка и в таких случаях пригодятся маски для лица, которые зачастую недооцениваются. Продолжайте читать, чтобы узнать о преимуществах невероятных экспресс-средств для красоты. Вы пожалеете, что не использовали их раньше.

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Маски для лица vs сыворотки — что лучше?

Косметические продукты одинаково рекомендованы мужчинам и женщинам. Серумы нужно применять регулярно, чтобы увидеть заметное улучшение — сезонно или круглый год. Однако порой необходимо мгновенное преображение перед важным событием, таким как собеседование или свидание. В этих ситуациях специалисты не рекомендуют полагаться на сыворотки.

Когда в запасе нет времени, стоит купить высокоэффективную маску для лица, которая поможет достичь мгновенных результатов. Ее подбирают в зависимости от потребностей, как и уходовую косметику. В каталоге вы гарантированно найдете новинки для решения разных проблем.

Топ-3 причины использовать маску для лица

● Расслабляющий эффект. Бьюти-ритуал имеет терапевтический характер — поднимает настроение, снимает стресс, успокаивает. Проводить его следует при наличии 20–30 минут свободного времени, а не в спешке.

● Глубокое очищение. Ежедневные гели и пенки удаляют макияж, грязь, себум с поверхности, но глубоко очищающие вещества за полчаса выводят процесс на совершенно новый уровень и способствуют детоксикации.

● Сияние. Многие рецептуры содержат компоненты для улучшения кровообращения. Они повышают тонус, придаю свежий сияющий вид.

Как правильно наносить маски для лучшего эффекта?

Чтобы получить все преимущества ингредиентов, нужно проводить процедуру сразу после этапа очищения и тонизирования. Если в составе есть глина, профессионалы советуют предварительно распределить на зону вокруг глаз небольшое количество крема. Он защитит деликатный участок от обезвоживания.

Продукцию можно применять до трех раз в неделю и желательно делать это регулярно. Полчаса не пройдут напрасно — трансформация будет видна и осязаема.

Корейские маски для лица: зачем нужны и стоят ли они своих денег

Качественные косметические товары производятся по всему миру, но бренды K-beauty разбираются в ритуале, как никто иной. Они открывают новые эффективные компоненты и изобретательно подходят к созданию упаковки. Корейские производители хоть и тяготеют к экзотике, у них также есть много классических рецептур:

● Laneige Water Sleeping Mask — ночная формула сочетает успокаивающие ингредиенты, борется с сухостью и позволяет проснуться со свежим цветом лица;

● Too Cool For School Pumpkin Sleeping Pack — питательное суперсредство с экстрактом тыквы, бромелайном и центеллой;

● Dr. Jart+ Dermask Shaking Rubber Soothing Shot — коктейль с альгинатом стабилизирует выработку себума, выводит токсины;

● Innisfree Jeju Volcanic Pore Clay Mask — вулканическая формула, объединившая свойства глиняных и отшелушивающих продуктов для мегаочищения пор.

Новинки приятно пахнут, удобны в применении и неспроста получают столько положительных отзывов.

На что обратить внимание при покупке масок для лица?

Обладательницы сухих кожных покровов нуждаются в листовой и кремовой продукции с увлажняющими соединениями. Жирной, склонной к акне коже больше подходят средства на основе глины. При повышенной чувствительности косметологи советуют присмотреться к натуральным, органическим бестселлерам.

Любую маску для лица из нашего списка и прочую косметику можно купить онлайн с бесплатной доставкой на дом курьером. Курьерская служба интернет-магазина Parfums доставляет заказы не только по Киеву, но еще в 170 населенных пунктах. В остальные точки Украины покупки привозят транспортные фирмы.