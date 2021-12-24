Чи дійсно маски для обличчя приносять користь: як покращують шкіру і кому потрібні

Листові, глиняні, зволожувальні і інші маски для обличчя допомагають досягти результату всього за одне застосування.

Заздалегідь спланована бьюти-рутина спрощує щоденні процедури і приносить відмінні плоди. Але іноді шкірі потрібно додаткову підтримку і в таких випадках згодяться маски для обличчя, які частенько недооцінюються. Продовжуйте читати, щоб дізнатися про переваги неймовірних експрес-засобів для краси. Ви пошкодуєте, що не використали їх раніше.

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Маски для обличчя vs сироватки — що краще?

Косметичні продукти однаково рекомендовані чоловікам і жінкам. Серумы треба застосовувати регулярно, щоб побачити помітне поліпшення — сезонно або круглий рік. Проте іноді потрібне миттєве перетворення перед важливою подією, таким як співбесіду або побачення. У цих ситуаціях фахівці не рекомендують покладатися на сироватки.

Коли в запасі немає часу, варто купити високоефективну маску для обличчя, яка допоможе досягти миттєвих результатів. Її підбирають залежно від потреб, як і уходовую косметику. У каталозі ви гарантовано знайдете новинки для вирішення різних проблем.

Топ-3 причини використати маску для обличчя

● Розслабляючий ефект. Бьюти-ритуал має терапевтичний характер — піднімає настрій, знімає стрес, заспокоює. Проводити його слід за наявності 20-30 хвилин вільного часу, а не в поспіху.

● Глибоке очищення. Щоденні гелі і пінки видаляють макіяж, бруд, себум з поверхні, але глибоко очищаючі речовини за пів години виводять процес на абсолютно новий рівень і сприяють детоксикації.

● Сяйво. Багато рецептур містять компоненти для поліпшення кровообігу. Вони підвищують тонус, надаю свіжому сяючому вигляду.

Як правильно наносити маски для кращого ефекту?

Щоб отримати усі переваги інгредієнтів, треба проводити процедуру відразу після етапу очищення і тонізації. Якщо в складі є глина, професіонали радять заздалегідь розподілити на зону навколо очей невелику кількість крему. Він захистить делікатну ділянку від обезводнення.

Продукцію можна застосовувати до трьох раз на тиждень і бажано робити це регулярно. Пів години не пройдуть марно — трансформація буде видна і відчутна.

Корейські маски для обличчя: навіщо потрібні і чи коштують вони своїх грошей

Якісні косметичні товари робляться по всьому світу, але бренди K — beauty розбираються в ритуалі, як ніхто інший. Вони відкривають нові ефективні компоненти і винахідливо підходять до створення упаковки. Корейські виробники хоч і тяжіють до екзотики, у них також є багато класичних рецептур:

● Laneige Water Sleeping Mask — нічна формула поєднує заспокійливі інгредієнти, бореться з сухістю і дозволяє прокинутися зі свіжим кольором обличчя;

● Too Cool For School Pumpkin Sleeping Pack — поживний суперзасіб з екстрактом гарбуза, бромелайном і центеллой;

● Dr. Jart+ Dermask Shaking Rubber Soothing Shot — коктейль з альгінатом стабілізує вироблення себума, виводить токсини;

● Innisfree Jeju Volcanic Pore Clay Mask — вулканічна формула, що об'єднала властивості глиняних і відлущуючих продуктів для мегаочищення пір.

Новинки приємно пахнуть, зручні в застосуванні і неспроста отримують стільки позитивних відгуків.

На що звернути увагу при купівлі масок для обличчя?

Власниці сухих шкірних покривів потребують листової і кремової продукції із зволожуючими з'єднаннями. Жирною, схильною до акне шкіри більше підходять засоби на основі глини. При підвищеній чутливості косметологи радять придивитися до натуральних, органічних бестселерів.

Будь-яку маску для обличчя з нашого списку і іншу косметику можна купити онлайн з безкоштовною доставкою додому кур'єром. Кур'єрська служба інтернет-магазину Parfums доставляє замовлення не лише по Києву, але ще в 170 населених пунктах. У інші точки України купівлі привозять транспортні фірми.