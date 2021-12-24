Новогодняя вечеринка ювелирного бренда SOVA в закрытом торговом центре: как это было?

21 декабря ювелирный дом SOVA собрал клиентов и друзей бренда в закрытом торговом центре сразу по нескольким поводам — представить обновленный формат фирменного бутика в универмаге Украина и презентовать новую новогоднюю коллекцию Rome, которую ювелиры посвятили Вечному городу.

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После закрытия торговый центр и бутик SOVA превратились в настоящее магическое пространство с атмосферной музыкой, игристым и сиянием украшений.

Вечер начался с приветственного слова Анны Коваль, директора по маркетингу и продажам SOVA, которая поблагодарила гостей за многолетнюю дружбу и поддержку бренда, а также подвела итоги года.

[ + – ] Людмила Сова, Анна Коваль, Кристина Башлий

"В этом году магазин SOVA в ТЦ Украина празднует 7 лет, поэтому мы обновили концепцию бутика одним из первых в сети. Чтобы быть интересными покупателю, перед нами стояла задача сделать новый современный дизайн, но оставаться близкими и знакомыми для клиента. Более того, наш обновленный проект высоко оценили эксперты отрасли – в этом году мы получили награду Retail Design Awards 2021 в категории "Ювелирные магазины" за обновленный дизайн фирменного бутика в ТЦ Украина, чем невероятно гордимся", – говорит Анна Коваль.

Рождественскими хитами вечеринку наполнили GOSPEL VIBES, а инфлюенсер и амбассадор бренда Нати Авдеева сыграла авторский ди-джей сет.

За бокалом премиального игристого партнера Artwine , который делает каждый момент особенным, гости не упускали возможность сделать лучшие фото, завести приятные знакомства и примерить новую коллекцию Rome. К тому же арт-директор бреда SOVA Артур Торосян мог лично рассказать об идее создания коллекции.

"Хотелось воплотить в коллекции символ вечности, античности и музыки, которые ассоциируются с Римом. За основу колец взяты непрерывные элементы, не имеющие ни начала, ни конца. А основа колье и браслетов словно растворяются в пространстве. Именно они отражают бесконечность и время, не подвластное вечному городу. Коллекция сочетает в себе изысканное пересечение двух стилей. Крупные глянцевые пластины изогнутой формы, в которых отображаются другие элементы, относятся к футуризму, а нарядные детали со вставками из бриллиантов — к арт-деко. Сочетание этих двух стилей придает коллекции особый шарм", — рассказывает Артур Торосян.

Не обошлось и без танцев – звездные гости певица Jamala и дизайнер Иван Фролов не удержались и устроили настоящий Jingle Bell Rock на танцполе!

[ + – ] Джамала, Иван Фролов

Среди гостей – Джамала, Иван Фролов (FROLOV), Мария Маслий (MARSALA), Юлия Хромцова, Алиса Илиева, Тина Сазонова, Надин Медведчук, Лина Христофорова, Настя Ивченко, Женя Каганович, Анна Лукашевич, Лилит Саркисян и многие другие друзья бренда.

[ + – ] Нати Авдеева, Оля Олейник, Катя Мотрич, Диана Кучер