Новорічна вечірка ювелірного бренду SOVA в зачиненому торговому центрі: як це було?

21 грудня ювелірний дім SOVA зібрав клієнтів та друзів бренду в зачиненому торговому центрі відразу з кількох приводів — представити оновлений формат фірмового бутика в універмазі "Україна" та презентувати нову новорічну колекцію Rome, яку ювеліри присвятили Вічному місту.

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Після закриття торговий центр та бутик SOVA перетворилися на справжній магічний простір з атмосферною музикою, ігристим та сяйвом прикрас.

Вечір почався з вітального слова Анни Коваль, директорки з маркетингу та продажів SOVA, яка подякувала гостям за багаторічну дружбу та підтримку бренду, а також підвела підсумки року.

[ + – ] Людмила Сова, Анна Коваль, Кристина Башлій

"Цього року магазин SOVA в ТЦ "Україна" святкує 7 років, тому ми оновили концепцію бутика одним з перших в мережі. Щоб бути цікавим для покупця, перед нами стояло завдання зробити новий сучасний дизайн, але залишатися близькими та знайомими для клієнта. Більше того, наш оновлений проєкт високо оцінили експерти галузі — цього року ми здобули перемогу Retail Design Awards 2021 в категорії "Ювелірні магазини" за оновлений дизайн фірмового бутика в ТЦ "Україна", чим неймовірно пишаємося", — говорить Анна Коваль.

Різдвяними хітами вечірку наповнили GOSPEL VIBES, а інфлюенсерка та амбасадорка бренду Наті Авдєєва зіграла авторський ді-джей сет.

За бокалом преміального ігристого партнера Artwine , що робить кожен момент особливим, гості не втрачали нагоду зробити кращі фото, завести приємні знайомства та насолоджувалися атмосферою приміряти нову колекцію Rome. До того ж, арт-директор бреду SOVA Артур Торосян міг особисто розказати про ідею створення колекції.

"Хотілося втілити у колекції символ вічності, античності та музики, які асоціюються з Римом. За основу каблучок взяті непереривні елементи, які не мають ні початку, ні кінця. А основа кольє та браслетів ніби розчиняються у просторі. Саме вони відображають безкінечність та час, який не підвладний вічному місту. Колекція поєднує в собі вишуканий перетин двох стилів. Крупні глянцеві пластини вигнутої форми, в яких відображаються інші елементи належать до футуризму, а ошатні деталі зі вставками з діамантів — до арт-деко. Поєднання цих двох стилів надає колекції особливого шарму", — розповідає Артур Торосян.

Не обійшлося і без танців — зіркові гості співачка Jamala та дизайнер Іван Фролов не втрималися та влаштували справжній Jingle Bell Rock на танцполі!

[ + – ] Джамала, Іван Фролов

Серед гостей — Джамала, Іван Фролов (FROLOV), Марія Маслій (MARSALA), Юлія Хромцова, Аліса Ілієва, Тіна Сазонова, Надін Медведчук, Ліна Христофорова, Настя Івченко, Женя Каганович, Анна Лукашевич, Ліліт Саркісян та багато інших друзів бренду.

[ + – ] Наті Авдєєва, Оля Олійник, Катя Мотрич, Діана Кучер