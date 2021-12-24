Новорічна вечірка ювелірного бренду SOVA в зачиненому торговому центрі: як це було?
21 грудня ювелірний дім SOVA зібрав клієнтів та друзів бренду в зачиненому торговому центрі відразу з кількох приводів — представити оновлений формат фірмового бутика в універмазі "Україна" та презентувати нову новорічну колекцію Rome, яку ювеліри присвятили Вічному місту.
Після закриття торговий центр та бутик SOVA перетворилися на справжній магічний простір з атмосферною музикою, ігристим та сяйвом прикрас.
Вечір почався з вітального слова Анни Коваль, директорки з маркетингу та продажів SOVA, яка подякувала гостям за багаторічну дружбу та підтримку бренду, а також підвела підсумки року.
"Цього року магазин SOVA в ТЦ "Україна" святкує 7 років, тому ми оновили концепцію бутика одним з перших в мережі. Щоб бути цікавим для покупця, перед нами стояло завдання зробити новий сучасний дизайн, але залишатися близькими та знайомими для клієнта. Більше того, наш оновлений проєкт високо оцінили експерти галузі — цього року ми здобули перемогу Retail Design Awards 2021 в категорії "Ювелірні магазини" за оновлений дизайн фірмового бутика в ТЦ "Україна", чим неймовірно пишаємося", — говорить Анна Коваль.
Різдвяними хітами вечірку наповнили GOSPEL VIBES, а інфлюенсерка та амбасадорка бренду Наті Авдєєва зіграла авторський ді-джей сет.
За бокалом преміального ігристого партнера Artwine, що робить кожен момент особливим, гості не втрачали нагоду зробити кращі фото, завести приємні знайомства та насолоджувалися атмосферою приміряти нову колекцію Rome. До того ж, арт-директор бреду SOVA Артур Торосян міг особисто розказати про ідею створення колекції.
"Хотілося втілити у колекції символ вічності, античності та музики, які асоціюються з Римом. За основу каблучок взяті непереривні елементи, які не мають ні початку, ні кінця. А основа кольє та браслетів ніби розчиняються у просторі. Саме вони відображають безкінечність та час, який не підвладний вічному місту. Колекція поєднує в собі вишуканий перетин двох стилів. Крупні глянцеві пластини вигнутої форми, в яких відображаються інші елементи належать до футуризму, а ошатні деталі зі вставками з діамантів — до арт-деко. Поєднання цих двох стилів надає колекції особливого шарму", — розповідає Артур Торосян.
Не обійшлося і без танців — зіркові гості співачка Jamala та дизайнер Іван Фролов не втрималися та влаштували справжній Jingle Bell Rock на танцполі!
Серед гостей — Джамала, Іван Фролов (FROLOV), Марія Маслій (MARSALA), Юлія Хромцова, Аліса Ілієва, Тіна Сазонова, Надін Медведчук, Ліна Христофорова, Настя Івченко, Женя Каганович, Анна Лукашевич, Ліліт Саркісян та багато інших друзів бренду.
Як все було та хто прийшов привітати SOVA з оновленням бутика та презентацією нової колекції ROME дивіться у фотозвіті Андрія Пилипця.