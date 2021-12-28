iPhone 13: почему новый смартфон не сделал революцию в индустрии

Традиционная осенняя презентация Apple в уходящем году ожидаемо привлекла внимание тысяч фанатов бренда и просто людей, следящих за развитием индустрии высоких технологий. Основной внимание было акцентировано на новом флагмане смартфонов американской корпорации – iPhone 13.

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Представители производителя сразу акцентировали внимание на новых опциях модели:

Внешний вид

Процессор

Аккумулятор

Режимы съемки

Однако, как выяснилось позже, новый iPhone не стал революцией для индустрии, хотя он и отличается от своего предшественника.

Новое, но не инновационное

Несмотря на наличие новых опций и улучшение начинки, назвать новый флагман инновационным можно с натяжкой.

Во-первых, у него вообще не поменялся дизайн. Формально производитель чуть изменил габариты и расположение блоков камеры, но на практике изменения едва заметны.

В-вторых, внутри у смартфона появились пару новых блоков. Это улучшенный аккумулятор, который в зависимости от конкретной модели повысил сроки жизни без подзарядки на 10-20%. Нововведение действительно хорошее, но на полноценный апгрейд не похоже.

В-третьих, у смартфона новый процессор следующей версии – А15. Учитывая, что и предшественник, А14, был одним из наиболее производительных в своем сегменте, то и новый чип должен показать отличные результаты в работе.

У камеры появились несколько новых режимов, которые сделают видеозапись более "профессиональной".

Зачем тогда покупать?

К сожалению, на этом список нового, что появилось в тринадцатом Айфоне, завершился. Зачем его тогда покупать?

Если обладателям iPhone 12 переход на новый уровень действительно может показаться не нужным, то вот владельцам смартфонов 10-ой и более ранних серий новый iPhone может показаться действительно новым.

Кроме того, стоит заметить и потенциал процессора, которого не только хватает на выполнение текущих задач, но и сохранение актуальности в течение последующих нескольких лет.

Наконец, увеличившееся время жизни тоже важно, особенно для тех, кто все время смотрел на заряд, оставшийся в батарее. Несмотря на небольшой в процентном соотношении прирост, на практике новый аккумулятор добавляет пару часов жизни телефону. В сегменте, где топовые производители гонятся даже за лишним получасом автономной работ, это важно.

Что касается режимов камеры, то они служат приятным бонусом. Покупать новый смартфон только ради них, даже если вы активно снимаете, наверное, не стоит.