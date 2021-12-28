iPhone 13: чому новий смартфон не зробив революцію в індустрії

Традиційна осіння презентація Apple у році, що минає, очікувано привернула увагу тисяч фанатів бренду та просто людей, які стежать за розвитком індустрії високих технологій. Основна увага була акцентована на новому флагмані смартфонів американської корпорації – iPhone 13.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Представники виробника одразу акцентували увагу на нових опціях моделі:

Зовнішній вигляд

Процесор

Акумулятор

Режими зйомки

Однак, як з'ясувалося пізніше, новий iPhone не став революцією для індустрії, хоч він і відрізняється від свого попередника.

Нове, але не інноваційне

Незважаючи на наявність нових опцій і покращення начинки, назвати новий флагман інноваційним можна з натяжкою.

По-перше, у нього взагалі не змінився дизайн. Формально виробник трохи змінив габарити та розташування блоків камери, але на практиці зміни ледь помітні.

По-друге, усередині смартфона з'явилися кілька нових блоків. Це покращений акумулятор, який залежно від конкретної моделі підвищив термін життя без підзарядки на 10-20%. Нововведення справді гарне, але на повноцінний апгрейд не схоже.

По-третє, смартфон має новий процесор наступної версії – А15. Враховуючи, що і попередник, А14, був одним із найпродуктивніших у своєму сегменті, то і новий чип повинен показати відмінні результати в роботі.

У камери з'явилися кілька нових режимів, які зроблять відеозапис "професійнішим".

Навіщо тоді купувати?

На жаль, на цьому список нового, що з'явилось у тринадцятому Айфоні, завершився. Навіщо його тоді купувати?

Якщо власникам iPhone 12 перехід на новий рівень дійсно може здатися непотрібним, то ось власникам смартфонів 10-ої і раніше ранніх серій новий iPhone може здатися дійсно новим.

Крім того, варто відмітити і потенціал процесора, якого не лише вистачає на виконання поточних завдань, а й на збереження актуальності протягом кількох наступних років.

Нарешті, збільшений час життя — теж важливо, особливо для тих, хто весь час дивився на заряд, що залишився в батареї. Незважаючи на невеликий у відсотковому співвідношенні приріст, практично новий акумулятор додає пару годин життя телефону. У сегменті, де топові виробники женуться навіть за зайвою пів годиною автономної роботи, це важливо.

Що стосується режимів камери, то вони є приємним бонусом. Купувати новий смартфон тільки заради них, навіть якщо ви активно знімаєте, мабуть, не варто.