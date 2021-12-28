Метро на Виноградарь продолжают строить, несмотря на погоду и скептиков, — СМИ (видео)

В канун Нового года-2022 АО "Киевметрострой" поделилось видеокадрами строительства метро на Виноградаре. Метростроевцы готовятся к прокладке второго тоннеля от будущей станции "Мостицкая" до станции "Сырец".

Информагентство ASPI news продолжает следить за процессом строительства двух новых станций на массиве Виноградарь в Киеве. Они будут иметь названия "Мостицкая" и "Проспект Правды".

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[ + – ] Строительство метро на Виноградарь продолжается

Генеральный директор АО "Киевметрострой" Андрей Пронин прокомментировал корреспонденту ASPI news ход строительства:

"Работы по сооружению двух новых станций на Виноградаре продолжаются на всех строительных площадках. Несмотря на снег, мороз и скептиков, метростроевцы работают на всех открытых участках, как в районе будущей станции "Мостицкая", так и на "Проспекте Правды". Сейчас завершается капитальный ремонт ТПК "Галина", который будет прокладывать левый тоннель со стройплощадки №214 до "Сырца".