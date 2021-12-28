Метро на Виноградар продовжують будувати, незважаючи на погоду та скептиків, — ЗМІ (відео)

Напередодні Нового року-2022 АТ "Київметробуд" поділилося відеокадрами будівництва метро на Виноградарі. Метробудівці готуються до прокладання другого тунелю від майбутньої станції "Мостицька" до станції "Сирець".

Інформагентство ASPI news продовжує слідкувати за процесом будівництва двох нових станцій на масиві Виноградар у Києві. Вони матимуть назви "Мостицька" та "Проспект Правди".

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[ + – ] Будівництво метро на Виноградарі триває

Генеральний директор АТ "Київметробуд" Андрій Пронін прокоментував кореспондентові ASPI news хід будівництва:

"Роботи зі спорудження двох нових станцій на Виноградарі продовжуються на всіх будівельних майданчиках. Незважаючи на сніг, мороз і скептиків, метробудівці працюють на всіх відкритих ділянках, як у районі майбутньої станції "Мостицька", так і на "Проспекті Правди". Наразі завершується капітальний ремонт ТПК "Галина", який прокладатиме лівий тунель із будмайданчика №214 до "Сирця".