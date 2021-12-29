В Киеве ритуальное бюро отказалось отдавать женщине тело покойного отца

Женщина за ритуальные услуги "под ключ" уплатила 21 тыс. гривен, только сотрудникам похоронного бюро этого оказалось мало.

Ритуальное бюро одного из киевских районов отказалось отдавать тело покойника, в то время, когда все родственники ожидали на кладбище, простояв на холоде несколько часов. Женщина поняла, что она стала жертвой мошенников и решила сообщить в полицию. О деятельности одного из столичных бюро ритуальных услуг говорится в эфире канал "Сегодня".

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Журналисты взяли интервью у Александры, умерший отец которой оказался заложником в руках у "похоронных" мошенников. Женщина рассказала, что в последний момент, когда вся родня собралась на кладбище, она получила на телефон сообщение от работницы бюро — "Я возвращаю покойного в морг".

Александра опешила от такого сообщение, ведь за услуги она заплатила 21 тысячу гривен.

"Мы оплатили без чека 21 тысячу гривен. В результате за транспорт мы платили наличными лично водителю. Мы платили наличными копателям, что также было сказано, что будет все включено. Нас потом шантажировали и требовали. Неизвестно, сколько средств еще хотели накрутить, чтобы отдать его тело", — пожаловалась Александра.

По ее словам, обратиться именно в это бюро посоветовали санитары, которые забирали тело умершего. Когда она с мужем поняли, что им попались мошенники, решили обратиться в полицию. И после того, как правоохранители вмешались, тело наконец доставили на кладбище. Однако свидетельство о смерти родные так и не получили, даже спустя недели после захоронения.

Журналисты обратились в бюро за комментариями, но там ответили, что ничего о своей сотруднице не знают, и ни о каких договоренностях им не известно.

Общественный деятель организации "АФЕРА.Стоп" Анатолий Остапенко предполагает, что бюро может сотрудничать с несколькими погребальными агентами одновременно и не зачислять их в штат своих сотрудников. Бюро работает по примеру агентств по недвижимости, а похоронные агенты, по сути, их риелторы, работающие в "свободном" режиме.

Чтобы не попадаться на мошенников юристы рекомендуют проверять все документы о подтверждении деятельности и работника бюро и самой компании, предоставляющие ритуальные услуги. Кроме того, необходимо требовать чек об оплате всех услуг.

В данном случае юристы рекомендуют обратиться в Главное следственное управление МВД Украины, которые могут рассмотреть два уголовных производства — по факту мошенничества и присвоения чужих документов.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье полиция составила протокол на ритуальную службу "Скорбота" за нарушение карантина выходного дня, поскольку бюро работало в субботу. После огласки в сети полиция все же решила не штрафовать службу.