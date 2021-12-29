У Києві ритуальне бюро відмовилося віддавати жінці тіло покійного батька

Жінка за ритуальні послуги "під ключ" сплатила 21 тис. гривень, тільки працівникам похоронного бюро цього виявилося замало.

Ритуальне бюро одного з київських районів відмовилося віддавати тіло покійника, коли всі родичі чекали на цвинтарі, простоявши на холоді кілька годин. Жінка зрозуміла, що вона стала жертвою шахраїв і вирішила повідомити поліцію. Про діяльність одного із столичних бюро ритуальних послуг йдеться в ефірі каналу "Сегодня".

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Журналісти взяли інтерв'ю в Олександри, померлий батько якої виявився заручником у руках "похоронних" шахраїв. Жінка розповіла, що в останній момент, коли вся рідня зібралася на цвинтарі, вона отримала на телефон повідомлення від робітниці бюро — "Я повертаю покійного до моргу".

Олександра розгубилася від такого повідомлення, адже за послуги вона заплатила 21 тисячу гривень.

"Ми сплатили без чека 21 тисячу гривень. У результаті за транспорт ми платили готівкою особисто водієві. Ми платили готівкою копачам, що також було сказано, що буде все включено. Нас потім шантажували. Невідомо, скільки коштів ще хотіли накрутити, щоб віддати його тіло", — поскаржилася Олександра.

За її словами, звернутися саме до цього бюро порадили санітари, які забирали тіло померлого. Коли вони з чоловіком зрозуміли, що вони натрапили на шахраїв, вирішили звернутися до поліції. І після того, як правоохоронці втрутилися, тіло нарешті доставили на цвинтар. Проте свідчень про смерть рідні так і не отримали, навіть через тиждень після поховання.

Журналісти звернулися до бюро за коментарями, але там відповіли, що нічого про свою співробітницю не знають, і про жодні домовленості їм не відомо.

Громадський діяч організації "АФЕРА.Стоп" Анатолій Остапенко припускає, що бюро може співпрацювати з кількома похоронними агентами одночасно і не зараховувати їх до штату своїх працівників. Бюро працює за прикладом агентств нерухомості, а похоронні агенти, по суті, їхні рієлтори, які працюють у "вільному" режимі.

Щоб не потрапляти на шахраїв, юристи рекомендують перевіряти всі документи про підтвердження діяльності та працівника бюро самої компанії, які надають ритуальні послуги. Крім того, потрібно вимагати чек про оплату всіх послуг.

У цьому випадку юристи рекомендують звернутися до Головного слідчого управління МВС України, які можуть розглянути два кримінальні провадження — за фактом шахрайства та присвоєння чужих документів.

Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті поліція склала протокол на ритуальну службу "Скорбота" за порушення карантину вихідного дня, оскільки бюро працювало в суботу. Після розголосу в мережі поліція все ж таки вирішила не штрафувати службу.