В Украине будут штрафовать за сбор грибов, ягод и орехов, — Кабмин

Под защиту государства также попали жабы-ропухи, жуки-навозники и богомолы.

Кабинет Министров Украины 23 декабря принял постановление, в котором были утверждены размеры штрафов за причинения вреда природно-заповедному фонду. Под охрану государства попали не только животные, рыбы, деревья и растения, но и грибы, ягоды, орехи и даже жабы-ропухи.

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Сообщается, что размер штрафных санкций будет зависеть от степени нанесенного ущерба. Самые большие штрафы заплатят злоумышленники, которые занимаются браконьерством и незаконной вырубкой деревьев.

Так, за незаконную охоту браконьерам придется заплатить:

45 600 гривен (почти $1700) — за европейского оленя;

30 400 гривен (более $1100) — за кабана;

8000 гривен (около $300) — за бобра;

7200 гривен (около $270) — за лисицу;

Штрафы за незаконную вырубку деревьев будут налагаться в зависимости от места произрастания дерева, его возраст и диаметр ствола.

За повреждение большого дерева старше 5 лет человек будет обязан заплатить от 257 гривен до 18 300 гривен, а в некоторых зонах сумма может достигать от 227 800 до 273 400 гривен (около $10 000).

Штраф за рыбалку без разрешения будет также зависеть от улова:

83 гривны за одного карася;

12 500 гривен за гибрид осетровых рыб.

За повреждение растительности предусмотрены штрафы:

за каждый куст штраф будет составлять от 227 до 683 гривен;

за уничтожение растительности, возраст которой не превышает 5 лет, штраф будет составлять от 182 300 до 227 8000 гривен (около $10 000);

За повреждение лугового газона штраф будет составлять 198 гривен за кв. метр, обычного газона – 259 гривен за кв. метр, партерного газона – 320 гривен за кв. метр.

Придется задуматься и людям, занимающимся домашним хозяйством, так как за самовольную заготовку сена установлен штраф от 11 400 гривен до 50 100 гривен за гектар. А за самовольный выпас скота придется заплатить от 251 до 754 гривен за одну голову в зависимости от вида животных.

За обжиг сухой водно-болотной растительности установлен штраф до 7,6 тыс. гривен за гектар.

Кроме того, за один урезанный без лицензии гриб установлен штраф в 75 гривен.

Также за незаконный сбор или заготовку дикорастущих цветов нужно будет заплатить

30 гривен за один цветок;

378 гривен за 1 килограмм ягод;

1154 гривен за сбор других плодов, в том числе орехов.

Жизнь одной жаб-ропухи Кабмин оценил в 130 гривен, а озерной жабы в 14 гривен. За раздавленного жука-навозника нужно заплатить 22 гривны, богомола — 58 гривен.

В общем, по словам и.о. Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца, был разработан новый подход к определению и исчислению ущерба, нанесенному природно-заповедному фонду Украины.

"По формуле расчета размер ущерба увеличивается в 10 раз и ежегодно будет индексироваться. Такие мероприятия помогут охранять эти территории и сохранить их биоразнообразие", – прокомментировал чиновник новое постановление.

Напомним, что в прошлом году Верховная Рада ужесточила наказание за загрязнение воздуха, вырубку лесов и сжигание растительности. Наказания предусматривают как штрафные санкции, так и уголовную ответственность.