В Украине будут штрафовать за сбор грибов, ягод и орехов, — Кабмин
Под защиту государства также попали жабы-ропухи, жуки-навозники и богомолы.
Кабинет Министров Украины 23 декабря принял постановление, в котором были утверждены размеры штрафов за причинения вреда природно-заповедному фонду. Под охрану государства попали не только животные, рыбы, деревья и растения, но и грибы, ягоды, орехи и даже жабы-ропухи.
Сообщается, что размер штрафных санкций будет зависеть от степени нанесенного ущерба. Самые большие штрафы заплатят злоумышленники, которые занимаются браконьерством и незаконной вырубкой деревьев.
Так, за незаконную охоту браконьерам придется заплатить:
- 45 600 гривен (почти $1700) — за европейского оленя;
- 30 400 гривен (более $1100) — за кабана;
- 8000 гривен (около $300) — за бобра;
- 7200 гривен (около $270) — за лисицу;
Штрафы за незаконную вырубку деревьев будут налагаться в зависимости от места произрастания дерева, его возраст и диаметр ствола.
За повреждение большого дерева старше 5 лет человек будет обязан заплатить от 257 гривен до 18 300 гривен, а в некоторых зонах сумма может достигать от 227 800 до 273 400 гривен (около $10 000).
Штраф за рыбалку без разрешения будет также зависеть от улова:
- 83 гривны за одного карася;
- 12 500 гривен за гибрид осетровых рыб.
За повреждение растительности предусмотрены штрафы:
- за каждый куст штраф будет составлять от 227 до 683 гривен;
- за уничтожение растительности, возраст которой не превышает 5 лет, штраф будет составлять от 182 300 до 227 8000 гривен (около $10 000);
За повреждение лугового газона штраф будет составлять 198 гривен за кв. метр, обычного газона – 259 гривен за кв. метр, партерного газона – 320 гривен за кв. метр.
Придется задуматься и людям, занимающимся домашним хозяйством, так как за самовольную заготовку сена установлен штраф от 11 400 гривен до 50 100 гривен за гектар. А за самовольный выпас скота придется заплатить от 251 до 754 гривен за одну голову в зависимости от вида животных.
За обжиг сухой водно-болотной растительности установлен штраф до 7,6 тыс. гривен за гектар.
Кроме того, за один урезанный без лицензии гриб установлен штраф в 75 гривен.
Также за незаконный сбор или заготовку дикорастущих цветов нужно будет заплатить
- 30 гривен за один цветок;
- 378 гривен за 1 килограмм ягод;
- 1154 гривен за сбор других плодов, в том числе орехов.
Жизнь одной жаб-ропухи Кабмин оценил в 130 гривен, а озерной жабы в 14 гривен. За раздавленного жука-навозника нужно заплатить 22 гривны, богомола — 58 гривен.
В общем, по словам и.о. Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца, был разработан новый подход к определению и исчислению ущерба, нанесенному природно-заповедному фонду Украины.
"По формуле расчета размер ущерба увеличивается в 10 раз и ежегодно будет индексироваться. Такие мероприятия помогут охранять эти территории и сохранить их биоразнообразие", – прокомментировал чиновник новое постановление.
Напомним, что в прошлом году Верховная Рада ужесточила наказание за загрязнение воздуха, вырубку лесов и сжигание растительности. Наказания предусматривают как штрафные санкции, так и уголовную ответственность.