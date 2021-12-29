В Україні штрафуватимуть за збирання грибів, ягід і горіхів, — Кабмін

Під захист держави також потрапили жаби-ропухи, жуки-гнійники та богомоли.

Кабінет Міністрів України 23 грудня ухвалив постанову, в якій було затверджено розміри штрафів за заподіяння шкоди природно-заповідному фонду. Під охорону держави потрапили не лише тварини, риби, дерева та рослини, а й гриби, ягоди, горіхи та навіть жаби-ропухи.

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Повідомляється, що розмір штрафних санкцій залежатиме від ступеня завданих збитків. Найбільші штрафи заплатять зловмисники, які займаються браконьєрством і незаконним вирубуванням дерев.

Так, за незаконне полювання браконьєрам доведеться заплатити:

45 600 гривень (майже $1 700) — за європейського оленя;

30 400 гривень (більше $1 100) — за кабана;

8 000 гривень (майже $300) — за бобра;

7 200 гривень (майже $270) — за лисицю;

Штрафи за незаконне вирубування дерев накладатимуться залежно від місця зростання дерева, його вік і діаметр стовбура.

За пошкодження великого дерева старше 5 років людина буде зобов'язана заплатити від 257 гривень до 18 300 гривень, а в деяких зонах сума може сягати від 227 800 до 273 400 гривень (майже $10 000).

Штраф за риболовлю без дозволу також залежатиме від улову:

83 гривні за одного карася;

12 500 гривень за гібрид осетрових риб.

За пошкодження рослинності передбачено штрафи:

за кожен кущ штраф становитиме від 227 до 683 гривень;

за знищення рослинності, вік якої не перевищує 5 років, штраф становитиме від 182 300 до 227 8000 гривень (майже $10 000);

За пошкодження лугового газону штраф складатиме 198 гривень за кв. метр, звичайного газону — 259 гривень за кв. метр, партерного газону — 320 гривень за кв. метр.

Доведеться замислитись і людям, які займаються домашнім господарством, оскільки за самовільну заготівлю сіна встановлено штраф від 11 400 гривень до 50 100 гривень за гектар. А за самовільний випас худоби доведеться заплатити від 251 до 754 гривень за одну голову залежно від виду тварин.

За випалення сухої водно-болотної рослинності встановлено штраф до 7,6 тис. гривень за гектар.

Крім того, за один зрізаний без ліцензії гриб встановлено штраф 75 гривень.

Також за незаконне збирання або заготівлю дикорослих квітів потрібно буде заплатити:

30 гривень за одну квітку;

378 гривень за 1 кілограм ягід;

1 154 гривень за збирання інших плодів, зокрема горіхів.

Життя однієї жаб-ропухи Кабмін оцінив у 130 гривень, а озерної жаби в 14 гривень. За розчавленого жука-гнойовика потрібно заплатити 22 гривні, богомола — 58 гривень.

Загалом, за словами в. о. Міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Руслана Стрільця був розроблений новий підхід до визначення та обчислення збитків, завданих природно-заповідному фонду України.

"За формулою розрахунку розмір збитків збільшується в 10 разів і щорічно індексуватиметься. Такі заходи допоможуть охороняти ці території та зберегти їхнє біорізноманіття", — прокоментував чиновник нову постанову.

Нагадаємо, що минулого року Верховна Рада посилила покарання за забруднення повітря, вирубування лісів і спалювання рослинності. Покарання передбачають як штрафні санкції, і кримінальну відповідальність.