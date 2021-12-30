В Киеве заметили провокационные билборды с Кивой и Дубинским (фото)

Бывший "слуга" Дубинский уже отреагировал на инцидент, написав заявление в полицию. При этом якобы установлены номера авто, которые занимались подвозом и расклейкой продукции.

Журналист Сергей Иванов опубликовал в своем Facebook новогодние билборды с нынешними нардепами, на которых кроме фото самих политиков добавлено обращение к украинцам.

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Так, на нескольких билбордах, установленных в столице перед Новым годом, изображен нардеп от ОПЗЖ Илья Кива. Возле фото политика на фоне фраза "В праздничные дни сосну каждому украинцу". Известно, что один из таких плакатов установлен над дорогой возле Национального авиационного университета. Украинцы активно комментируют такое послание в группе Отрадный в Facebook.

[ + – ] билборд с Кивой [ + – ] билборд с Кивой

Билборды с такой же фразой, но немного с другим дизайном, появились с изображением нардепа Александра Дубинского, который ранее состоял в "Слуге народа".

[ + – ] билборд с Дубинским [ + – ] билборд с Дубинским [ + – ] билборд с Дубинским

В 2016 году подобное послание к украинцам было размещено на билбордах с экс-лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко. Тогда плакат с политиком появился на проспекте Победы с надписью "Каждому украинцу сосну на новогодние праздники".

Отметим, что Александр Дубинский уже успел отреагировать на опубликованные в Facebook Иванова фото билбордов. По словам политика, таким образом "ведущий телеканала Рада Иванов решил сместить с себя фокус общественного внимания". Политик подразумевает обсуждения скандального видео с журналистом.

"Для этого он зачем-то закупил несколько билбордов, которые должны — по мнению любителя членов партии ОПЗЖ — кого-то скомпроментировать, и отвлечь внимание от его каминг-аута", — написал Дубинский.

Нардеп добавил, что были замечены автомобили, которые подвозили материалы с полиграфии для установки этих билбордов. Лица некоторых владельцев авто уже установлены. Теперь цель Дубинского — выяснить, кто выделил средства на плакаты, в связи с чем он обратился в Нацполицию с заявлением.

Напомним, ранее установили билборды с антирекламой для пятого президента Петра Порошенко. У экс-гаранта заявили, что их установку профинансировал олигарх Игорь Коломойский.