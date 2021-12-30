У Києві помітили провокаційні білборди з Кивою та Дубінським (фото)

Колишній "слуга" Дубінський уже відреагував на інцидент, написавши заяву до поліції. При цьому нібито встановлено номери авто, які займалися підвезенням та розклеюванням продукції.

Журналіст Сергій Іванов опублікував у своєму Facebook новорічні білборди з нинішніми нардепами, на яких, крім фото самих політиків, додано звернення до українців.

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Так, на кількох білбордах, встановлених у столиці перед Новим роком, зображено нардепа від ОПЗЖ Іллю Киву. Біля фото політика на фоні фраза "У святкові дні сосну кожному українцю". Відомо, що один із таких плакатів встановлений над дорогою біля Національного авіаційного університету. Українці активно коментують таке послання у групі Відрадний у Facebook.

[ + – ] Білборд з Кивою [ + – ] Білборд з Кивою

Білборди з такою самою фразою, але трохи з іншим дизайном, з'явилися із зображенням нардепа Олександра Дубінського, який раніше перебував у "Слузі народу".

[ + – ] Білборд із Дубінським [ + – ] Білборд із Дубінським [ + – ] Білборд із Дубінським

У 2016 році подібне послання до українців було розміщено на білбордах з екслідером "Радикальної партії" Олегом Ляшком. Тоді плакат із політиком з'явився на проспекті Перемоги з написом "Кожному українцеві сосну на новорічні свята".

Зазначимо, що Олександр Дубінський уже встиг відреагувати на опубліковані у Facebook Іванова фото білбордів. За словами політика, таким чином "ведучий телеканалу Рада Іванов вирішив змістити із себе фокус суспільної уваги". Політик має на увазі обговорення скандального відео із журналістом.

"Для цього він чомусь закупив кілька білбордів, які повинні — на думку любителя членів партії ОПЗЖ — когось скомпрометувати і відвернути увагу від його камінг-ауту", — написав Дубінський.

Нардеп додав, що було помічено автомобілі, які підвозили матеріали з поліграфії для встановлення цих білбордів. Особи деяких власників авто вже встановлені. Тепер мета Дубінського — з'ясувати, хто виділив кошти на плакати, через що він звернувся до Нацполіції із заявою.

Нагадаємо, раніше встановили білборди з антирекламою п'ятого президента Петра Порошенка. В ексгаранта заявили, що їхню установку профінансував олігарх Ігор Коломойський.