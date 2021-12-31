Бросившего "коктейль Молотова" в консульство РФ во Львове мужчину задержали, - Монастырский (видео)

По словам главы МВД, сейчас ведутся следственные действия и отрабатываются заказчики преступления.

Национальная полиция задержала человека, который бросил 24 декабря "коктейль Молотова" в забор генерального консульства Российской Федерации во Львове. Об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

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"Из последних провокаций, которые мы отмечали – это бутылка с зажигательной смесью, которую бросили в российское консульство в городе Львов. Недавно было задержано лицо, совершившее это преступление", – заявил министр.

[ + – ] Брифинг министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского. Смотреть с 8:50.

По словам Монастырского, ведутся следственные действия со злоумышленником и людьми, которые могут быть заказчиками этого преступления.

Данный инцидент прокомментировал также секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 30 декабря по итогам заседания СНБО.

По словам Данилова, задержанный не имеет отношения к каким-либо общественным движениям, он приехал в Львов с Донбасса.

"Во Львове произошло определенное событие, когда смесь бросали в сторону учреждения, которое имеет отношение к РФ. Наши все службы очень быстро отработали этот вопрос. Человек, который это делал, не имеет отношения к какому-либо движению, это человек с оккупированных территорий, непосредственно из города Горловки, он задержан, с ним отрабатывают. Такие вещи периодически происходят, но МВД, СБУ, контрразведка эти вопросы отрабатывают", — сказал Данилов.

[ + – ] Брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова. Смотреть с 20:22.

Напомним, ночью 24 декабря около 3:00 в Генеральное консульство России во Львове бросили "коктейль Молотова". Полиция начала расследование по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. По информации правоохранителей, ущерб зданию консульства не был нанесен и никто не пострадал.