Во Львове в консульство РФ бросили "коктейль Молотова" (видео)
Силовики утверждают, что инцидент произошел около трех ночи. Сейчас правоохранители ищут виновника, начав расследование по факту хулиганства.
Ночью 24 декабря в Генеральное консульство России во Львове бросили "коктейль Молотова". Полиция открыла криминальное дело за хулиганство. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области.
Правоохранители сообщают, что около 3 часов ночи неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генерального консульства РФ во Львове.
За информацией полиции, ущерб зданию не был нанесен и в результате нападения никто не пострадал. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и проводят первоочередные следственные действия.
По факту происшествия начали расследование по ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса.
В МИД России инцидент назвали "террористическим актом". В заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном сегодня вечером на сайте МИД, говорится, что бутылка с зажигательной смесью, которую бросили в направлении входа на территорию консульства, воспламенилась и создала угрозу безопасности загранучреждения.
"По данному случаю Генеральное консульство России направило ноту в региональное Представительство МИД Украины и обращение на имя начальника Главного управления Национальной полиции во Львове с требованием принять срочные меры по усилению безопасности учреждения и его сотрудников, а также по розыску и наказанию виновных. Аналогичная нота Посольства России в Киеве направлена в МИД Украины", — говорится в заявлении.
В МИД России также был вызван Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотыло, которому "был заявлен решительный протест".
Ранее Фокус сообщал, что утром 22 октября дом заместителя главы Офиса президента, отвечающего за евроинтеграцию, пытались поджечь с помощью коктейля Молотова.
Также на Закарпатье в дом депутата от "Слуги народа" бросили "коктейль Молотова".