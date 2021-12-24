У Львові в консульство РФ кинули "коктейль Молотова" (відео)

Силовики стверджують, що інцидент стався близько третьої ночі. Наразі правоохоронці шукають винуватця, розпочавши розслідування за фактом хуліганства.

Вночі 24 грудня у Генеральне консульство Росії у Львові кинули "коктейль Молотова". Поліція порушила кримінальну справу за хуліганство. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області.

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Правоохоронці повідомляють, що близько 3-ї години ночі невідомий кинув пляшку з легкозаймистою рідиною в огорожу Генерального консульства РФ у Львові.

За інформацією поліції, збитків будівлі не було завдано і внаслідок нападу ніхто не постраждав. Правоохоронці встановлюють обставини події та проводять першочергові слідчі дії.

[ + – ] У Генконсульство РФ невідомий покинув "коктейль Молотова"

За фактом події розпочали розслідування за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу.

У МЗС Росії інцидент назвали "терористичним актом". У заяві зовнішньополітичного відомства, опублікованій сьогодні ввечері на сайті МЗС, йдеться, що пляшка із запалювальною сумішшю, яку кинули у напрямку входу на територію консульства, спалахнула і створила загрозу безпеці закордонної установи.

"З цієї нагоди Генеральне консульство Росії надіслало ноту до регіонального Представництва МЗС України та звернення на ім'я начальника Головного управління Національної поліції у Львові з вимогою вжити термінових заходів щодо посилення безпеки установи та її співробітників, а також щодо розшуку та покарання винних. Аналогічна нота Посольства Росії у Києві направлена в МЗС України", — йдеться у заяві.

У МЗС Росії також був викликаний Тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило, якому "було заявлено рішучий протест".

Раніше Фокус повідомляв, що вранці 22 жовтня будинок заступника глави Офісу президента, який відповідає за євроінтеграцію, намагалися підпалити за допомогою коктейлю Молотова.

Також на Закарпатті в будинок депутата від "Слуги народу" кинули "коктейль Молотова".