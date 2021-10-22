У будинок заступника голови Офісу президента кинули коктейль Молотова (фото)

Замовник обіцяв виплатити $4 тисячі після того, як інформація про підпал будинку топчиновника потрапить у ЗМІ.

Уранці 22 жовтня будинок заступника голови Офісу президента, відповідального за євроінтеграцію, намагалися підпалити за допомогою коктейлю Молотова. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Зловмисника затримали в Дарницькому районі Києва після того, як він кинув пляшку з легкозаймистою рідиною у двір будинку топчиновника. У результаті НП постраждалих, на щастя, немає.

За даними поліцейських, палієм виявився 25-річний чоловік, родом із села Косарі Черкаської області. Затриманий розповів, що на одному з порталів побачив оголошення про роботу — підпал будинку невідомої йому людини.

Адресу своєї жертви та вказівки від куратора чоловік отримував через месенджер Telegram. Після того, як інформація про підпал будинку потрапить у ЗМІ, 25-річному уродженцю Черкаської області обіцяли заплатити $4 тисячі.

У пресслужбі також зазначили, що наразі кіберполіція працює над встановленням особи замовника підпалу будинку заступника голови Офісу президента. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу, затриманому незабаром висунуть підозру.

[ + – ] Підпал будинку заступника голови ОП [ + – ] Підпал будинку заступника голови ОП [ + – ] Підпал будинку заступника голови ОП [ + – ] Підпал будинку заступника голови ОП [ + – ] Підпал будинку заступника голови ОП

За даними PavlovskyNews, чоловік намагався підпалити будинок заступника голови ОП Ігоря Жовкви. За словами журналістів, у топчиновника, який відповідає за євроінтеграцію, 22 жовтня день народження, а коктейлем Молотова "йому хотіли передати привіт".

Джерела журналістів у МВС зазначають, що 25-річний чоловік, який кинув пляшку з рідиною, навіть не розумів, для кого саме він виконує замовлення.

"Хлопець із далекого села підробляв барменом, зараз безробітний. Замовники зв'язалися за допомогою закритого чату. Підозрюваний взагалі не розумів, для кого він це робить. Запевняє, що не отримував аванс", — підкреслив інсайдер.

[ + – ] Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква Фото: Скриншот из видео

Раніше Фокус повідомляв, що під Житомиром затримали 22-річного чоловіка за підозрою у вбивстві жінки з дитиною. За даними силовиків, після розправи обвинувачений підпалив квартиру, щоб приховати сліди злочину та поїхав на автомобілі однієї зі своїх жертв.

Також Фокус розповідав, що чоловік намагався підпалити двері офісу омбудсмена та будівлі Верховного суду в Києві. Свій учинок підозрюваний пояснив тим, що був незадоволений, як влада розглядає його "особисте" питання.