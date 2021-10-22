В дом замглавы Офиса президента кинули коктейль Молотова (фото)

Заказчик обещал выплатить $4 тысячи после того, как информация о поджоге дома топ-чиновника попадет в СМИ.

Утром 22 октября дом заместителя главы Офиса президента, отвечающего за евроинтеграцию, пытались поджечь с помощью коктейля Молотова. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Злоумышленника задержали в Дарницком районе Киева после того, как он бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью во двор дома топ-чиновника. В результате ЧП пострадавших, к счастью, нет.

По данным полицейских, поджигателем оказался 25-летний мужчина, родом из села Косари Черкасской области. Задержанный рассказал, что на одном из порталов увидел объявление о работе — поджоге дома неизвестного ему человека.

Адрес своей жертвы и указания от куратора мужчина получал через мессенджер Telegram. После того, как информация о поджоге дома попадет в СМИ, 25-летнему уроженцу Черкасской области обещали заплатить $4 тысячи.

В пресс-службе также отметили, что в данный момент киберполиция работает над установлением личности заказчика поджога дома замглавы Офиса президента. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса, задержанному в скором времени предъявят подозрение.

[ + – ] Поджог дома замглавы ОП [ + – ] Поджог дома замглавы ОП [ + – ] Поджог дома замглавы ОП [ + – ] Поджог дома замглавы ОП [ + – ] Поджог дома замглавы ОП

По данным PavlovskyNews, мужчина пытался поджечь дом замглавы ОП Игоря Жовквы. По словам журналистов, у топ-чиновника, который отвечает за евроинтеграцию, 22 октября день рождения, а коктейлем Молотова "ему хотели передать привет".

Источники журналистов в МВД отмечают, что 25-летний мужчина, бросивший бутылку с жидкостью, даже не понимал, для кого именно он выполняет заказ.

"Парень из далекого села подрабатывал барменом, сейчас безработный. Заказчики связались по закрытому чату. Подозреваемый вообще не понимал для кого он это делает. Уверяет, что не получал аванс", — подчеркнул инсайдер.

[ + – ] Замглавы Офиса президента Игорь Жовква Фото: Скриншот из видео

Ранее Фокус сообщал, что под Житомиром задержали 22-летнего мужчину по подозрению в убийстве женщины с ребенком. По данным силовиков, после расправы обвиняемый поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления и уехал на автомобиле одной из своих жертв.

Также Фокус рассказывал, что мужчина пытался поджечь двери офиса Омбудсмена и здания Верховного суда в Киеве. Свой поступок подозреваемый объяснил тем, что был недоволен, как власти рассматривают его "личный" вопрос.